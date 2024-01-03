Перезарядка — раз на чотири дні. Як часто Росія запускатиме ракети по Україні

Часті удари по мирних містах України крилатими ракетами знову порушують питання військових можливостей РФ. Опитані Фокусом військові аналітики вважають, що взимку спокійного життя в тилу не буде. На армійських складах ворога може зберігатися до 800 ракет, а нові виробляються щодня.

Related video

Росія здійснила дві масовані ракетні атаки України за останній тиждень. Перший удар був 29 грудня 2023 року, який вважається одним із найбільших за весь період великої війни. Лише в Києві загинули 30 людей, в інших містах також були жертви і десятки поранених.

Повітряні сили (ПС) ЗСУ зазначали, що 29 грудня в Україну летіло "фактично все, що можна", крім ракет морського базування "Калібр". Загалом ЗС РФ випустили 122 крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 і 36 дронів Shahed. Українські засоби ППО знищили 27 дронів і 87 ракет.

"Стільки червоного [ворожих цілей] на наших моніторах дуже давно не було видно", — коментував обстріли речник ЗС ЗСУ Юрій Ігнат.

Повторна атака з прицілом на Київ і область була 2 січня, також постраждали жителі Харкова. Удари по мирних містах здійснювали не тільки дронами Shahed і ракетами Х-101/Х555/Х-55, а й десятьма аеробалістичними Х-47М2 "Кинджал".

Сили і засоби ЗС ЗСУ та інші підрозділи Сил оборони України 2 січня знищили 72 повітряні цілі: всі ракети Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 і три з трьох ракет "Калібр".

Чи вистрілить Росія всі ракети "під нуль"?

Настільки часті комбіновані обстріли мирних міст різними крилатими ракетами змушує замислитися над питанням спроможностей ЗС РФ: як часто окупанти завдаватимуть подібних ударів найближчим часом?

На озброєнні російської армії завжди залишався так званий недоторканний запас снарядів, який витрачається в крайньому випадку. Усі ракети "під нуль" вистрілити не можна, ця практика прописана ще в радянських військових стандартах, пояснює Фокусу майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

"За різними даними, 700-800 ракет лежать на складах. Російський ВПК виробляє 70-80 ракет на місяць. Якщо враховувати, що за останні 2 місяці вони виробили до 150 ракет і майже всі їх випустили під час двох масованих атак, можна сказати, що наступні потужні удари будуть через тривалий час", — зазначає експерт.

У масованому ударі 2 січня, за оцінками Гетьмана, міг бути задіяний недоторканний запас. Для наступного нападу заводам РФ треба виготовити близько 100 ракет, щоб заповнити всі запаси. За логікою і стандартами, Росія може запланувати нову атаку до середини лютого.

"Ми повинні розуміти, що від армії РФ можна чекати все що завгодно. Якщо вони залізуть у недоторканний запас, хвиля ударів можлива за кілька днів. Ось вам і арифметика", — зауважує фахівець.

У морозну погоду атакам піддадуться не тільки військові, а й енергетичні об'єкти. Синоптики прогнозують у деяких регіонах України зниження температури до -23 градусів.

Ворог скористається вразливістю української енергосистеми і ризик занурення в блекаут з'явиться знову, каже Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Уся зима — це час ракетних і дронових атак. З урахуванням локалізації виробництва іранських дронів у Росії, їх задіюватимуть дедалі більше і більше", — коментує військовий.

Селезньов зазначає, що ЗС РФ готують нову масштабну атаку до чотирьох днів, але за нормативами 30-річної давності на це відводиться максимум 16 годин після повернення на авіабазу.

Сценарії майбутніх масованих ударів

Сьогоднішніх запасів крилатих ракет у росіян вистачить на чотири масовані атаки з інтенсивністю рівня як 29 грудня. На думку Олексія Гетьмана, якщо ЗС РФ найближчим часом зважаться на всі чотири хвилі, на їхніх армійських складах може взагалі не залишитися крилатих ракет.

Координатор групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав два сценарії майбутніх масованих ударів. Перший — це високоінтенсивні пуски з комбінованою компонентою, але тоді військовий ресурс РФ виснажиться через 4-5 атак.

"Якщо застосовувати авіаційну і морську компоненту — ракети "Калібр" для ударів, паузи між ударами становитимуть 72 години і більше", — зазначає аналітик.

Другий варіант — сценарій травня-червня 2023 року, коли удари завдавали обмеженим боєкомплектом (БК) від 15 до 30 ракет, але практично щоночі або раз на 2-3 дні. За таких розкладів нинішнього потенціалу Росії може вистачити від 10 до понад 20 ударів.

"Якщо вони перейдуть на мінімальний показник БК, то виведуть системність ударів до півтора місяця з періодичністю в 48 годин. І не забуваємо про безперервне виробництво", — зазначив Коваленко.

Нагадаємо, через ракетний удар окупантів 2 січня в Солом'янському районі Києва повністю вигоріло сім квартир. Близько 200 жителів району просили соціальної допомоги.

Фокус також писав, що 2 січня російська ракета влучила в лікарню в Києві, де проходили реабілітацію травмовані й поранені військові ЗСУ.