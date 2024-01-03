Риск на миллиарды: в США может сорваться модернизация легендарных бомбардировщиков B-52

Армия США хочет держать в эксплуатации бомбардировщики B-52 Stratofortress более 100 лет, но сейчас все под угрозой из-за запчастей.

Воздушные силы США рискуют сорвать собственный план по модернизации стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress на 48,6 млрд долларов. Об этом сообщает Stars and Stripes.

"Несмотря на свой возраст, B-52 остается краеугольным камнем в арсенале Воздушных сил", — заявил генеральный инспектор Роберт П. Сторч в отчетности о способности держать самолет в полете.

Программа модернизации на 48,6 млрд долларов рискует сорваться, потому что военные не смогут отследить, какие запчасти доступны для старого бомбардировщика, и где их продолжают производить. Сейчас армия США имеет 76 бомбардировщиков, самый молодой из них был построен в 1962 году. За это время многие компании попросту закрылись. План Пентагона заключается в том, чтобы модернизировать B-62 Stratofortress и продлить срок службы до 2060 года. Общий срок в Воздушных силах превысит 100 лет.

"Прогулка слонов" B-52 Фото: US Air Force

В рамках модернизации B-52 планируется установить новые двигатели Rolls Royce F130, обновленную авионику, радар, а также увеличенный и модернизированный отсек для вооружений. Также модернизированные бомбардировщики будут иметь новую маркировку B-52J.

Аудит программы B-52 показал, что военные не имеют списка запасных частей, необходимых для поддержания самолетов в эксплуатации и слишком сильно полагались на каннибализацию деталей. Это привело к уменьшению количества боеготовых самолетов. Воздушные силы согласились, что надо убедиться в том, чтобы все запчасти были в системе инвентаризации. Программу разрабатывает Агентство материально-технического обеспечения Минобороны. На две другие рекомендации Воздушные силы отреагировали частично. Они заключаются в том, чтобы составить полный список запчастей к B-52 Stratofortress, а также создать систему для идентификации и отслеживания производителей, изготавливающих детали, а также мониторинг, не планируют ли они закрыть производство.

Напомним, 28 декабря СМИ писали, что США модернизируют B-52 для гиперзвуковых ракет HACM.

26 октября истребитель КНР J-11 опасно перехватил стратегический бомбардировщик B-52 армии США.