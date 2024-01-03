"История взрывающихся голов": россиянин закурил и предложил дрону ВСУ убить товарища, — Forbes

По словам журналистов, действия российских военных выглядят как насмешка над духовностью — декларируемой составляющей российской философии военной морали.

В конце минувшего года на передовой произошел примечательнй случай, когда оператор вооруженного гранатами дрона заметил двух российских солдат. Один россиянин закурил и попросил пилота БПЛА вначале обратить внимание на его товарища. Об этом пишет Forbes.

Ландшафт поля боя, когда украинский беспилотник атакует деморализованных российских солдат, выглядит мрачно, отмечают журналисты. По их словам, произошедший случай можно рассматривать как важный срез происходящего в российско-украинской войне, которая приближается к своему третьему году.

"Это история ужаса, трусости, предательства, жестокой решимости… и взрывающихся голов", — говорится в публикации.

Дрон с гранатами украинских пограничников обнаружил двух российских солдат в неглубоких блиндажах. На видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале OSINT 69 and Sons Presents, российские солдаты находятся одни, и никого другого не видно. Никакие средства ПВО или дальние радиопомехи не способны поразить низколетящий дрон, отмечают журналисты.

Российский военный

Россияне заметили БПЛА. Один из них лежит, съежившись на боку, и прикрывает голову, другой сидит, затягивается сигаретой и смотрит в глаза оператору дрона. Военный с сигаретой жестом указывает на товарища: мол, убей его, а не меня.

Оператор дрона ВСУ выполняет просьбу — и курильщик с нескольких метров наблюдает, как дрон сбрасывает гранату прямо на лежащего солдата — взрывом буквально разрывает голову. Возможно, у дрона была только одна граната, может быть, куривший считал, что на него гранат не хватит, — и таким образом он выживет. Или же он отчаянно хотел прожить еще немного и покурить, независимо от моральной цены.

В итоге пилот украинского дрона не пощадил и курильщика. Возможно, эта задача была передана уже второму дрону, который в конечном итоге ликвидировал военнослужащего из оккупационной группировки.

У второго россиянина, очевидно, было повреждение, но он поднялся и сделал несколько шагов перед тем, как граната разорвалась под ногами. В опубликованном видео присутствует склейка, то есть несколько видео соединили.

В финальном кадре на уже лежащего второго российского военного летит еще одна граната — и тоже наносит повреждение в области головы, судя по всему, несовместимое с жизнью.

"Нетрудно представить, о чем думал украинский оператор дрона. Они думали о тысячах украинских мирных жителей — пожилых людях, беременных женщинах, испуганных детях — которых россияне убили в своей бессмысленной наступательной войне. Возможно, они думали об украинских солдатах, которые пытались сдаться возле Работино, но были расстреляны", — отмечают авторы публикации.

Насмешка над dukhovnost

Российская философия военной морали зиждется на концепте, который не вполне верно понимают на Западе, отмечают авторы публикации. Это называется dukhovnost. Журналисты в качестве близкого по значению слова привели английское spirituality.

"В российском представлении о военной морали важная роль отводится духу взаимопомощи солдат, эмоциональной общности, которая должна существовать (в военной коллективе), как модели действий в пылу битвы", — пишет Пар Густафсон Курки, в недавнем исследовании шведсткого обороного агентства.

"Трусливое предательство своего побратима выглядит как насмешка над духовностью. Духовность не растет органически из унавоженной кровью российских солдат небесного ареола поля боя. Это лишь ширма для диктаторского режима, которые руководствуются мотивами личной выгоды, весьма далекими от какой-либо духовности", — резюмирут Дэвид Экс из Forbes.

Напомним, что белорусская освободительная армия показала новую символику. Бойцы ведут вооруженную борьбу за Украину и станут полноценной армией, которая будет освобождать Беларусь.

Также сообщалось, что, по последним данным ГСЧС, в массированной ракетной атаке 29 декабря в Киеве погибло 30 человек.