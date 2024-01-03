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Военный Фокус Российско-украинская война

Будут воевать за страну: Белорусская освободительная армия показала новую символику (фото)

белорусская армия
Фото: Беларуская вызвольная армія | Новая символика должна быть у бойцов будущей армии

Сейчас бойцы организации ведут вооруженную борьбу за Украину, но дальше они станут полноценной армией, которая будет освобождать Беларусь.

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Еще 29 ноября в Киеве презентовали новую белорусскую символику, униформу и звания. Оппозиционное издание "Наша Нива" узнало детали будущего Белорусской освободительной армии (БВА).

Боец с позывным "Туман" рассказал, что означает новая символика, и какой смысл в нее вкладывают. Была показана парадная и боевая форма Белорусской освободительной армии: кокарды, петлицы, нарукавные знаки принадлежности, звания, знаки отличий в боях и прочее. Была продемонстрирована униформа серого цвета, для военных которые сейчас воюют за Украину.

борьба Беларуси, белорусская армия Fullscreen
Бушлат Белорусской освободительной армии
Фото: Беларуская вызвольная армія

Белорусская освободительная армия — это сила, которая будет освобождать Беларусь. Сейчас военные сражаются за Украину и создали общественное объединение, в дальнейшем они хотят стать полноценной армией. Поэтому сейчас символика иногда встречается на технике белорусов, воюющих за Украину, а все остальные остается на уровне концепта.

"Сегодня весь белорусский народ сопротивляется преступному режиму, действующему в интересах иностранного государства, путинской России. Поэтому БВА не будет армией в академическом понимании этого слова, это организация народной борьбы за восстановление законности, демократического конституционного строя и независимости Беларуси. Здесь найдут свое место и гражданский волонтер, и генерал", — объясняет "Туман".

Знаки различия БОА Fullscreen
Знаки различия БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Шевроны Белорусской освободительной армии Fullscreen
Шевроны Белорусской освободительной армии
Фото: Беларуская вызвольная армія
Нарукавные знаки БОА Fullscreen
Нарукавные знаки БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Фурнитура Белорусской освободительной армии Fullscreen
Фурнитура Белорусской освободительной армии
Фото: Беларуская вызвольная армія
Проект бушлата в БОА Fullscreen
Проект бушлата в БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Предлагаемая иерархия главных символов БОА Fullscreen
Предлагаемая иерархия главных символов БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Предлагаемая иерархия главных символов БОА Fullscreen
Предлагаемая иерархия главных символов БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Флаг БОА Fullscreen
Флаг БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Знаки различия на бронетехнике в Украине Fullscreen
Знаки различия на бронетехнике в Украине
Фото: Беларуская вызвольная армія
Фурнитура БОА Fullscreen
Фурнитура БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Фурнитура БОА Fullscreen
Фурнитура БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Погоны рядовых, подофицеров, офицеров и генералов Fullscreen
Погоны рядовых, подофицеров, офицеров и генералов
Фото: Беларуская вызвольная армія
Воинские звания БОА Fullscreen
Воинские звания БОА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Фурнитура петлиц и пуговиц Fullscreen
Фурнитура петлиц и пуговиц
Фото: Беларуская вызвольная армія
Знаки различия БОА
Шевроны Белорусской освободительной армии
Нарукавные знаки БОА
Фурнитура Белорусской освободительной армии
Проект бушлата в БОА
Предлагаемая иерархия главных символов БОА
Предлагаемая иерархия главных символов БОА
Флаг БОА
Знаки различия на бронетехнике в Украине
Фурнитура БОА
Фурнитура БОА
Погоны рядовых, подофицеров, офицеров и генералов
Воинские звания БОА
Фурнитура петлиц и пуговиц

Название "Белорусская освободительная армия" объединяет военных разных эпох. Основная цель — освобождение Беларуси. Отмечается, что украинские геральдисты высоко оценили символику, которую показали организаторы.

Напомним, 30 декабря в ОП сообщили, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси в 2022 году.

В декабре 2023 года в ГУР заявили, что опасность на границе с Беларусью не изменилась.