Будут воевать за страну: Белорусская освободительная армия показала новую символику (фото)

Сейчас бойцы организации ведут вооруженную борьбу за Украину, но дальше они станут полноценной армией, которая будет освобождать Беларусь.

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Еще 29 ноября в Киеве презентовали новую белорусскую символику, униформу и звания. Оппозиционное издание "Наша Нива" узнало детали будущего Белорусской освободительной армии (БВА).

Боец с позывным "Туман" рассказал, что означает новая символика, и какой смысл в нее вкладывают. Была показана парадная и боевая форма Белорусской освободительной армии: кокарды, петлицы, нарукавные знаки принадлежности, звания, знаки отличий в боях и прочее. Была продемонстрирована униформа серого цвета, для военных которые сейчас воюют за Украину.

Бушлат Белорусской освободительной армии Фото: Беларуская вызвольная армія

Белорусская освободительная армия — это сила, которая будет освобождать Беларусь. Сейчас военные сражаются за Украину и создали общественное объединение, в дальнейшем они хотят стать полноценной армией. Поэтому сейчас символика иногда встречается на технике белорусов, воюющих за Украину, а все остальные остается на уровне концепта.

"Сегодня весь белорусский народ сопротивляется преступному режиму, действующему в интересах иностранного государства, путинской России. Поэтому БВА не будет армией в академическом понимании этого слова, это организация народной борьбы за восстановление законности, демократического конституционного строя и независимости Беларуси. Здесь найдут свое место и гражданский волонтер, и генерал", — объясняет "Туман".

Знаки различия БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Шевроны Белорусской освободительной армии Фото: Беларуская вызвольная армія Нарукавные знаки БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Фурнитура Белорусской освободительной армии Фото: Беларуская вызвольная армія Проект бушлата в БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Предлагаемая иерархия главных символов БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Предлагаемая иерархия главных символов БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Флаг БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Знаки различия на бронетехнике в Украине Фото: Беларуская вызвольная армія Фурнитура БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Фурнитура БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Погоны рядовых, подофицеров, офицеров и генералов Фото: Беларуская вызвольная армія Воинские звания БОА Фото: Беларуская вызвольная армія Фурнитура петлиц и пуговиц Фото: Беларуская вызвольная армія

Название "Белорусская освободительная армия" объединяет военных разных эпох. Основная цель — освобождение Беларуси. Отмечается, что украинские геральдисты высоко оценили символику, которую показали организаторы.

Напомним, 30 декабря в ОП сообщили, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси в 2022 году.

В декабре 2023 года в ГУР заявили, что опасность на границе с Беларусью не изменилась.