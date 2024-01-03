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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Будуть воювати за країну: Білоруська визвольна армія показала нову символіку (фото)

білоруська армія
Фото: Беларуская вызвольная армія | Нова символіка має бути в бійців майбутньої армії

Наразі бійці організації ведуть збройну боротьбу за Україну, але далі вони стануть повноцінною армією, яка звільнятиме Білорусь.

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Ще 29 листопада в Києві презентували нову білоруську символіку, уніформу та звання. Опозиційне видання "Наша Ніва" дізналося деталі майбутнього Білоруської визвольної армії (БВА).

Боєць з позивним "Туман" розказав, що означає нова символіка, та який сенс в неї вкладають. Була показана парадна та бойова форма Білоруської визвольної армії: кокарди, петлиці, нарукавні знаки приналежності, звання, знаки відзнак в боях та інше. Була показана уніформа сірого кольору, яка призначена для бійців, що нині воюють за Україну.

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Бушлат Білоруської визвольної армії
Фото: Беларуская вызвольная армія

Білоруська визвольна армія — це сила, яка буде звільняти Білорусь. Зараз бійці воюють за Україну та зареєстрували громадське обʼєднання. Проте надалі вони хочуть стати повноцінною армією. Тому зараз символіку можна побачити лише на їхній техніці, а все інше існує на рівні концепту.

"Сьогодні весь білоруський народ чинить опір злочинному режиму, що діє в інтересах іноземної держави, путінської Росії. Тому БВА не буде армією в академічному розумінні цього слова, це організація народної боротьби за відновлення законності, демократичного конституційного ладу і незалежності Білорусі. Тут знайдуть своє місце і цивільний волонтер, і генерал", — пояснює "Туман".

бва Fullscreen
Знаки розрізнення БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
шеврони армії Fullscreen
Шеврони Білоруської визвольної армії
Фото: Беларуская вызвольная армія
білоруська армія Fullscreen
Нарукавні знаки БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
реформа білоруської армії Fullscreen
Фурнитура Білоруської визвольної армії
Фото: Беларуская вызвольная армія
форма бва Fullscreen
Проєкт бушлату в БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
геральдика в бва Fullscreen
Пропонована ієрархія головних символів БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
сиволіка бва Fullscreen
Пропонована ієрархія головних символів БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
прапор білорської армії Fullscreen
Прапор БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Знаки розрізнення на бронетехніці в Україні Fullscreen
Знаки розрізнення на бронетехніці в Україні
Фото: Беларуская вызвольная армія
реформа білоруської армії Fullscreen
Фурнітура БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Фурнітура БВА Fullscreen
Фурнітура БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Погони рядових, подофіцерів, офіцерів та генералів Fullscreen
Погони рядових, подофіцерів, офіцерів та генералів
Фото: Беларуская вызвольная армія
Військові звання БВА Fullscreen
Військові звання БВА
Фото: Беларуская вызвольная армія
Фурнітура петлиць та ґудзиків Fullscreen
Фурнітура петлиць та ґудзиків
Фото: Беларуская вызвольная армія
бва
шеврони армії
білоруська армія
реформа білоруської армії
форма бва
геральдика в бва
сиволіка бва
прапор білорської армії
Знаки розрізнення на бронетехніці в Україні
реформа білоруської армії
Фурнітура БВА
Погони рядових, подофіцерів, офіцерів та генералів
Військові звання БВА
Фурнітура петлиць та ґудзиків

Організатори планують, що в майбутньому визвольна армія стане воєнним формуванням, а не суспільним обʼєднанням. Назва "Білоруська визвольна армія" обʼєднує військових різних епох. Основна мета — звільнення Білорусі. Зазначається, що українські геральдисти високо оцінили символіку, яку показали організатори.

Нагадаємо, 30 грудня в ОП повідомили, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі в 2022 році.

В грудні 2023 року в ГУР заявили, що небезпека на кордоні з Білоруссю не змінилась.