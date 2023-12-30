Хотели капитуляции: Подоляк ответил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси (видео)

По словам советника главы ОП, РФ предложила Украине отказаться от армии, своей культурной информационной идентичности, субъектности и интеграции в ЕС и НАТО.

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На переговорах в Беларуси в начале полномасштабного вторжения представители России выразили требование к Украине подписать капитуляцию. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

По его словам, представители Кремля предложили свои условия.

"Отказываетесь от армии в полном объеме, чтобы, если мы вас захотим "немножко поубивать", чтобы не было сопротивления, кроме полицейских сил. Второе – отказываетесь от своей культурной информационной идентичности. Мы будем вам говорить о том, какой культурный продукт исторический вы имеете право иметь. Далее – отказываетесь от субъектности абсолютно. Никаких Европейских Союзов, НАТО – ничего. Кроме того, вы должны признать, что те территории, которые мы уже захватили, – наши, но это не окончательно. Где вы здесь видите переговорный процесс? Это была попытка, чтобы Украина получила капитуляцию", — отметил советник руководителя ОП.

В ответ на замечание Наталии Мосейчук о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия представлял переговоры по-другому, Михаил Подоляк заявил, что трактовать можно как угодно, но существует объективная реальность.

Он подчеркнул: "Эта объективная реальность заключается в капитулятивном акте".

Кроме того, советник руководителя Офиса президента добавил, что мандата Украины подписывать какие-то капитулятивные акты не было.

"Обсуждать какие-то территориальные претензии — вообще не было. Единственное, что было — это попытка получить на тот момент, напомню, это было конец февраля-начало марта, временное прекращение огня там на 48-72 часа, пока идут переговоры, чтобы армия могла наша уже там соответствующие выводы сделать переформатироваться и так далее", – объяснил Подоляк.

Напомним, что, по оценкам ISW, Запад меняет стратегию по Украине: от полной победы к улучшению позиции на переговорах с РФ.

Также сообщалось, что, по оценкам СМИ, немецкие политики "устают от войны" и думают о мирных переговорах с РФ.

По словам посла Германии в РФ Александера Графа Ламбсдорффа, по меньшей мере до 2030 года Путин не остановится, поскольку у него нет проблем со здоровьем.