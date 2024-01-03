Признаков геноцида в Газе со стороны Израиля нет, — Госдеп США (видео)

Мэтью Миллер, представитель Государственного департамента США, заявил, что Вашингтон всегда был приверженцем решения гуманитарной ситуации в Газе.

Государственный департамент США заявляет, что не видит со стороны Израиля признаков геноцида в Газе. Об этом сообщил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на пресс-конференции.

Он отреагировал на вопрос журналиста относительно иска Южной Африки в Международный суд ООН, а в котором говорится о том, что Израиль нарушил свои обязательства. Страну обвинили в геноциде.

Мэтью Миллер заявил, что США всегда были приверженным тому, чтобы решить гуманитарную ситуацию в Газе. Приоритетным вопросом он назвал предотвращение принудительного вытеснения и перемещения гражданских.

В то же время он отверг обвинения в сторону Израиля относительно проведения политики геноцида. Представитель Государственного департамента отметил, что США и многие другие страны не зафиксировали соответствующих нарушений.

"Мы не видим действий, которые представляют геноцид", — заявил Миллер.

Представитель Госдепа отметил, что геноцид — ужасное преступление. По словам Миллера, такие обвинения "нельзя делать легкомысленно".

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Иск Южной Африки в Международный суд ООН

В иске Южной Африки в Международный суд ООН говорится о том, что Израиль нарушил свои обязательства согласно Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него от 1948 года, реализуя план борьбы против палестинской группировки ХАМАС в Газе.

В заявлении указано, что Израиль не соблюдает своих обязательств по договору. Соглашение подписано после Холокоста, который признает преступлением попытку уничтожить народ целиком или частично.

Африканская страна обратилась в судебную инстанцию с просьбой принять временные или краткосрочные меры. Они должны быть направлены обязать Израиль прекратить военную кампанию в Газе.

Дата слушания пока еще не назначена.

Напомним, 3 января издание Times of Israel сообщило, что Израиль ведет переговоры с Конго и другими странами о миграции из Газы. По словам журналистов, коалиция премьер-министра Беньямина Нетаньяху проводит секретные переговоры с Конго и другими странами, чтобы они приняли мигрантов из Газы.