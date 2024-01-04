В массированных ракетных обстрелах Украины участвуют до 2000 россиян, – эксперт (видео)

По словам авиаэксперта Валерия Романенко, экипаж одного бомбардировщика ТУ-95МС включает минимум семь человек. Кроме того, на земле на каждый самолет приходится еще по десять специалистов.

К массированным ракетным атакам Вооруженных сил Российской Федерации по Украине причастны до 2000 человек. Об этом сказал авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире "Панюта.Итоги" 3 января.

Валерий Романенко отметил, что экипаж российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца ТУ-95МС насчитывает по меньшей мере семь человек.

На земле каждый самолет обслуживает еще не менее десятка людей. Речь идет о специалистах по различным видам оборудования самолета, оружейниках, а также тех, кто осуществляет заправку, буксировку и охрану самолета.

Таким образом к массированным ракетным атакам на украинские города причастны сотни людей. По подсчетам эксперта, в одном таком обстреле могут участвовать до 2000 россиян.

Валерий Романенко также упомянул о том, что для обслуживания самолетов МиГ, которые запускают "Кинжалы", нужно меньше людей. Эксперт подчеркнул, что на данный момент у оккупантов есть только 12 таких истребителей.

Напомним, утром 2 января ВС РФ осуществили массированную ракетную атаку с применением большого количества баллистических ракет. Оккупанты применили почти сто ракет различных типов, по крайней мере 70 из них были сбиты, почти 60 — в районе Киева.

Еще одну массированную атаку ВС РФ совершили 29 декабря. Враг выпустил по Украине 6 БПЛА типа Shahed-136/131, 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, 8 крылатых ракет Х-22/Х-32, 14 баллистических ракет С-300/С-400/"Искандер-М", 5 аэробаллистических ракет "Кинжал", 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П и одну ракету Х-59.