"Кремль подбирал их под себя": стало известно, какую новую ЧВК имеет партия Путина

По словам журналистки Ольги Романовой, футбольные ультрас – давний боевой резерв Владимира Путина, ведь еще в начале 2000-х он выстраивал свою политику так, чтобы получить благосклонность представителей этого движения.

Российские власти усилили набор наемников в частную военную компанию "Эспаньола", ранее уже принимавшую участие в военных действиях РФ против Украины. Данной ЧВК управляется политическая партия "Единая Россия" под предводительством Владимира Путина. Об этом сообщает глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова в комментарии изданию "24 Канал".

Она пояснила, что упоминания о "Эспаньоле" существовали и ранее, однако не было ясности относительно того, кому именно она подчиняется.

"У всех есть своя ЧВК, так почему бы "Единой России" такую не иметь", – иронически отметила Романова.

Согласно высказыванию Ольги Романовой, футбольные ультрас являются давним стратегическим резервом Владимира Путина. Уже в начале 2000-х годов он формировал свою политику с учетом завоевания благосклонности представителей этого движения.

"В начале 2000-х Путин посетил могилу футбольного фаната, убитого в драке ультрас. Это был большой ход – ультрас помнит. Давно Кремль подбирал их под себя", – отметила она.

В Кремле прекрасно осознают значимость и влияние ультрас, и начиная с начала полномасштабной войны, они активно включили их в свой контроль.

"Это маргиналы, они не офисная и не литературная публика. Это еще один достаточно мощный резерв пополнения сил. Удобный резерв, в частности, для "Единой России", – добавила Романова.

Что известно про ЧВК "Эспаньола"

Частная военная компания "Эспаньола" сформирована из российских футбольных болельщиков, некоторые из которых приступили к боевым действиям в Украине с 2014 года. Сама ЧВК была учреждена в 2022 году.

Согласно данным разведки, набор в ЧВК осуществляется даже на временно оккупированных территориях. За участие в военных действиях в Украине обещают ежемесячное вознаграждение в размере 220 тысяч рублей, при условии заключения контракта не менее чем на полгода. Тем не менее, для большинства наемников первый бой становится последним.

В августе 2023 года бойцы ВСУ уничтожили роту ЧВК "Эспаньола" на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее российское издание "Важные истории" сообщило, что батальон "Борз" — составное подразделение подконтрольной Минобороны РФ "ЧВК Редут" — начал вербовку россиянок для участия в войне в Украине на передовой линии фронта. По словам российской военной, занимающей должность командира отряда, она стремится доказать, что "женщины созданы не только для супов и детей".