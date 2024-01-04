Бронь от мобилизации: кто и как может получить в 2024 году

Работодатели имеют право оформить отсрочку от мобилизации для своих работников, однако это можно сделать только при определенных условиях.

В ноябре прошлого года действие военного положения в Украине продлили до 14 февраля 2024 года. Вместе с этим в Украине будет продолжаться и мобилизация, во время которой в ряды ВСУ могут призвать мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Фокус рассказывает, кто из украинцев может получить бронь от мобилизации в 2024 году.

Отметим, что в этом году правила бронирования могут измениться. В частности, в Офисе президента рассматривают возможность предоставлять отсрочку работникам с высоким заработком. Впрочем пока бронирование работников в Украине происходит по утвержденному в 2023 году порядку.

Кто имеет право на бронирование от мобилизации

Согласно установленному порядку получить отсрочку от мобилизации могут:

работники органов государственной власти, местного самоуправления и других госорганов;

если у предприятия или организации есть мобилизационный заказ;

если предприятие или организация занимается производством товаров или предоставляет услуги для военных формирований;

работники критически важных предприятий.

Впрочем, не все работники предприятий, которые подпадают под вышеуказанные пункты, могут иметь отсрочку от службы, а только половина от общего количества военнообязанных работников на предприятии или в организации.

В некоторых случаях предприятия могут бронировать и большее количество работников, однако для этого руководители должны обосновывать такую потребность.

Как получить бронирование — инструкция

Список с военнообязанными работниками, которым хотят оформить отсрочку, подается руководителями предприятия в соответствующие органы на согласование:

органы государственной власти — в Генштаб ВСУ (СБУ, Службу внешней разведки);

органы местного самоуправления — в соответствующие местные органы исполнительной власти;

предприятия с установленными мобилизационными заданиями — в орган госвласти, или другой, который установил заказ;

предприятия, которые изготавливают товары для военных — в центральные органы исполнительной власти;

критически важные предприятия — в центральный орган исполнительной власти.

Напомним, недавно представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо рассказал, что украинцы, которые имеют право на отсрочку должны подать соответствующие документы в Территориальные центры комплектования, чтобы не быть мобилизованными на службу. В частности, это касается тех мужчин, которые имеют более трех детей, родителей, нуждающихся в уходе и тому подобное.

Кроме того, студенты также должны подтверждать, что учатся на дневной форме в соответствующем учебном заведении. Эту информацию им нужно подавать в ТЦК раз в год.

Также Владимир Фитьо сообщал, кому не вручают повесток в общественных местах и на блокпостах. По его словам, представители ТЦК ищут тех, кто игнорирует воинский учет. Если человек имеет с собой соответствующие документы со статусом годности, то вопросов к нему не будет.