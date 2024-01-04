В Украине хотят усилить мобилизацию: можно ли будет игнорировать электронные повестки

Юрист Екатерина Анищенко объяснила, что электронные повестки будут "работать" наподобие электронного суда. При регистрации каждый военнообязанный будет предоставлять номер и почту, по которым с ним можно связаться.

В Украине зарегистрировали законопроект, который меняет правила мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Он включает и введение электронных повесток. Адвокат Екатерина Анищенко в комментарии "РБК-Украина" ответила, можно ли будет их игнорировать.

Законопроект еще не принят — он должен пройти обсуждение в профильном комитете и голосование в Верховной Раде. Если будут приняты изменения, которые сейчас предлагаются, украинцы военнообязанного возраста будут должны создать Электронный кабинет призывника.

В этот кабинет ТЦК смогут присылать повестки. Игнорировать их, как объяснила Анищенко, нельзя будет.

"По сути человек регистрируется в едином реестре и указывает свой электронный адрес и номер телефона. В целом у нас электронный адрес и номер телефона не присваиваются гражданам по паспорту, нет каких-то идентификационных признаков. Но, согласно проекту закона, в таком случае человек несет всю ответственность за предоставление правдивой информации, когда регистрируется в таком кабинете. И на электронный кабинет призывника будут присылать повестку-уведомление о явке в военкомат", — отметила юрист.

Она пояснила, что это будет работать по аналогии электронного суда. Сейчас адвокат или физическое лицо могут получить решение на электронную почту. Если человек не заметил письмо или оно попало в спам, ответственности это с него не снимает.

"Уже фразы "я не видел", "не заходил в электронный кабинет", или "не читал почту" не сработают. Поскольку вы должны подать ваш действующий реальный электронный адрес, ваш реальный номер телефона. И будет считаться, что вы должным образом уведомлены об обязанности явиться в военкомат", — отметила Анищенко.

Напомним, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун рассказал, возможно ли запустить вручение повесток через "Дію".

Заместитель руководителя ЦПД Андрей Коваленко предложил известным украинским блогерам, в частности Михаилу Лебиге, показать пример другим и посетить ТЦК.