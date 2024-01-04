Защититься зимой и наступать весной: Украине нужно больше танков Abrams M1, — эксперт

По мнению старшенр вице-президента Лексингтонского института Дэна Гура, в то время как многие танки России устарели, отсутствие у Украины достаточного количества современных танков и боевой бронетехники придает российским войскам явное преимущество.

Украине крайне необходимо увеличить наличие танков M1 Abrams. Это позволит ей эффективно противостоять атакам со стороны России зимой и быть готовой к более активным наступательным операциям весной. Об этом пишет Дэн Гур, старший вице-президент Лексингтонского института, в статье National Interst.

Надежда на успех Украины сильно зависит от стран НАТО, особенно от Соединенных Штатов, которые могут предоставить современное вооружение и боеприпасы для успешного противодействия российской обороне. Основные боевые танки, такие как M1 Abrams, необходимы Украине срочно, подчеркивает Гур.

Осеннее наступление украинских войск оказалась менее успешным, чем ожидалось. Некоторые западные источники винят украинское руководство в плохом планировании, но факт в том, что у вооруженных сил Украины было мало шансов против большой, хорошо вооруженной и окопавшейся российской армии. Россия специализировалась на массовости как в войсках, так и в технике больше, чем любая другая страна. Украина начала войну с небольшими силами и ограниченным доступом к передовой технике, необходимой для противостояния российской мощи. Главной причиной трудностей Украины стало отсутствие современного вооружения и боеприпасов. Ей не хватало высокоточного оружия, средств ПВО и основных боевых танков.

"Трудно переоценить значение основных боевых танков в современной высокоинтенсивной наземной войне. Россия и Украина продемонстрировали, что без их достаточного количества невозможно вести крупномасштабные наступательные операции. Как отмечает Oryx, потери танков с обеих сторон свидетельствуют не об уязвимости бронетанковых платформ, а об их центральной роли в мобильной войне, даже в эпоху высокоточных боеприпасов и современных беспилотников", — пишет Гур.

В начале войны Россия имела большее количество танков, чем Украина. Несмотря на потери, у нее остались значительные запасы основных боевых танков, наследованных от СССР. Россия также ускорила производство нескольких вариантов танков. В то время как многие танки России устарели, отсутствие у Украины достаточного количества современных танков и боевой бронетехники придает российским войскам явное и, возможно, решающее преимущество, добавил автор статьи.

За последние два года США и другие страны НАТО отправили в Украину относительно небольшое количество основных боевых танков. Некоторые из них — устаревшие Т-72 из стран Восточной Европы, но также были отправлены современные танки, включая 14 Challenger 2 из Великобритании, около 100 Leopard 2 из Германии, Дании и Нидерландов, а также 31 танк M1 Abrams из США. Эти поставки, возможно, помогли сдержать российские атаки осенью, но Украина все еще не получила достаточно танков для сильного удара по российской обороне, отмечает эксперт.

"Теперь Россия стремится сокрушить Украину серией локальных наступлений, бросая в бой превосходящие ее силы и запасы танков, артиллерии и беспилотников. Она также наращивает запасы оружия для более тяжелых боев в следующем году. Украина нуждается в дополнительной помощи как для того, чтобы удержать линию фронта этой зимой, так и для подготовки к возобновлению наступательных операций весной", — говорится в материале.

В издании отмечают, что если Запад желает успеха для Украины, он должен предоставить больше современной техники. Киев просит о дополнительных системах дальнего точного огня, средствах ПВО и боевой бронетехнике. Украине необходимы системы ПВО Patriot и NASAMS, реактивные артиллерийские системы HIMARS с более дальнобойными ракетами ATACMS, а также танки M1 Abrams из Соединенных Штатов.

"Если Вашингтон намерен оказать Киеву существенную поддержку, он должен наводнить Украину машинами M1", — подчеркивает Гур.

Польша может отправить в Украину старые "Абрамсы"

Польша признала важность бронетехники для формирования армии, способной противостоять российской агрессии. Поэтому она сосредоточила внимание на замене советских основных боевых танков на современную западную бронетехнику. Основной упор сделан на обеспечение оперативной совместимости с американскими бронетанковыми группами, постоянно размещенными в Польше, через приобретение бронетехники, используемой в американских войсках. В результате Варшава заказала более 350 танков M1, включая 116 старых M1A1 и 250 современных M1A2. Поставки M1A1 уже начались.

Первые танки Abrams M1 в Польше Фото: Military View

Частичное решение в пользу Киева может заключаться в отправке M1A1, предназначенных для Польши, в Украину, а затем поставке более современных M1A2 для Польши из нового производства. Это может вызвать задержки в поставках "Абрамсов" в Польшу, но Польша должна пойти этот риск, чтобы помочь украинским вооруженным силам сдерживать или даже противостоять российским войскам, отмечает Гур.

Кроме того, на складах хранятся сотни излишних M1A1, которые Корпус морской пехоты не использует в рамках своей программы Force Design 2030. Многие из них годны для эксплуатации и могут быстро быть отправлены в Украину.

"Предоставление достаточного количества танков MBT сейчас поможет Украине отразить российские атаки в течение зимы и подготовиться к более активному весеннему наступлению. Поскольку растут опасения, что Вашингтон отвлекся от войны в Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке, объявление о сделке по отправке сотен M1 на Украину не только укрепит военный потенциал Украины, но и позволит продолжить борьбу", — говорится в статье.

По мнению Дэна Гура, Вашингтон также должен заставить Польшу пересмотреть свои планы по приобретению почти 1000 южнокорейских танков K2 и вместо этого закупить дополнительные "Абрамсы". Покупка K2 является неразумной идеей: это один из самых дорогих танков MBT в мире, несовместимый с "Абрамсами" из американских ABCT. Вместо этого, после отправки дополнительных "Абрамсов" в Украину, Польша и США должны договориться о поставке первой сотни самых современных вариантов "Абрамсов".

Напомним, 5 декабря 2023 года военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке сообщил, что у США есть в распоряжении 6000 танков Abrams M1, но Украина получала в качестве военной помощи лишь 31 машину.