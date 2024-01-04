Раненые оккупанты не могут получить отпуск из-за своих же "побратимов", — ГУР

Российские военные, по данным разведки, уже настолько испортили себе репутацию, что командование не отпускает на отдых даже раненых бойцов. Кроме того, помощь им теперь оказывают выборочно.

Россия пытается бороться с массовым дезертирством в своей армии. Поэтому раненым оккупантам прекратили предоставлять отпуска. Деталями 4 января поделилась пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации разведки, захватчики не могут справиться с потоком раненых и больных бойцов. Гражданские больницы, которые на временно оккупированных территориях используют как военные госпитали, уже переполнены.

"Лишение базовых медицинских потребностей гражданского населения в порабощенных регионах Украины и перевод лечебных учреждений под военные нужды оккупационной армии Москвы результата не дало", — подчеркнули в ГУР.

Поэтому вражеское командование решило оказывать медицинскую помощь выборочно. Оккупанты с легкими ранениями шансов на лечение уже не имеют, а бойцам с ранениями средней степени помощь оказывают "кое-как". Тяжелых же раненых из-за нехватки оборудования и специалистов отправляют на родину. Однако доехать туда живыми удается не всем.

В разведке добавили, что также для ВС РФ стали "острой проблемой" отпуска. Предполагается, что после ранения бойца должны отправлять на реабилитацию. Однако оккупанты настолько часто не возвращались с такого отдыха, что эти отпуска отменили.

"Еще один метод, которым российское оккупационное командование пытается прекратить массовое дезертирство", — отметили в украинском ведомстве.

Пост пресс-службы ГУР от 4 января Фото: Скриншот

Напомним, в ЦНС информировали, что российские оккупанты массово бегут из воинских частей и отказываются выполнять приказы. В России осудили рекордное количество граждан по соответствующим статьям.

В Луганской ОВА сообщали, что россияне сделали себе же "медвежью услугу". Теперь их раненые бойцы не доезжают до врачей.