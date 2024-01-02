Более 5 тысяч судебных дел: ВС РФ массово сбегают с захваченных украинских регионов, — ЦНС

По данным украинского подполья, рекордное количество российских солдат бегут со службы или отказываются выполнять задачи от командования. В результате на них заводят уголовные дела, а от народа это пытаются скрыть.

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Командование Вооруженных сил Российской Федерации пытается скрыть тот факт, что в войсках увеличиваются случаи массового дезертирства. Об этом сообщает пресс-служба Центр национального сопротивления 2 января.

По информации украинского подполья, политика противника не меняется и продолжается массовое сокрытие информации о преступлениях разного характера, которые совершают оккупанты.

Также есть огромное количество фактов, которые свидетельствуют о том, что личный состав ВС РФ деморализован.

"По информации источников в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ рекордное количество российских солдат попали под суд за побег со службы. В частности, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного оставления воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года", — говорится в сообщении ЦНС.

Отдельно в подполье добавили, что огромное количество приговоров касались не только дезертирства, но и массового невыполнения приказов, которые ставит перед оккупантами высшее командование.

Соответствующая ситуация скрывается на всех уровнях власти РФ, ведь Кремль напуган массовостью явления. Происходит это в основном н временно оккупированных территориях востока и юга Украины.

Напомним, 22 августа сообщалось, что в Херсонской области до 20% российских оккупантов мечтают о дезертирстве. По словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, представители ВС РФ не хотят вступать в кровавые бои на фронте, поэтому начинают искать гражданскую одежду и пытаются сбежать под видом граждан, которые эвакуируются.