Понад 5 тисяч судових справ: ЗС РФ масово тікають із захоплених українських регіонів, — ЦНС

За даними українського підпілля, рекордна кількість російських солдатів тікають зі служби або відмовляються виконувати завдання від командування. У результаті на них заводять кримінальні справи, а від народу це намагаються приховати.

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Командування Збройних сил Російської Федерації намагається приховати той факт, що у військах збільшуються випадки масового дезертирства. Про це повідомляє пресслужба Центр національного спротиву 2 січня.

За інформацією українського підпілля, політика противника не змінюється і триває масове приховування інформації про злочини різного характеру, які скоюють окупанти.

Також є величезна кількість фактів, які свідчать про те, що особовий склад ЗС РФ деморалізований.

"За інформацією джерел у Брянській, Курській і Бєлгородській областях РФ рекордна кількість російських солдатів потрапила під суд за втечу зі служби. Зокрема, за 2023 рік понад 5 тисяч судових справ стосувалися самовільного залишення військових частин після початку мобілізації у вересні 2022 року", — йдеться в повідомленні ЦНС.

Окремо в підпіллі додали, що величезна кількість вироків стосувалися не тільки дезертирства, а й масового невиконання наказів, які ставить перед окупантами вище командування.

Відповідна ситуація приховується на всіх рівнях влади РФ, адже Кремль наляканий масовістю явища. Відбувається це здебільшого на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України.

Нагадаємо, 22 серпня повідомлялося, що в Херсонській області до 20% російських окупантів мріють про дезертирство. За словами речниці ОК "Південь" Наталії Гуменюк, представники ЗС РФ не хочуть вступати в криваві бої на фронті, тому починають шукати цивільний одяг і намагаються втекти під виглядом громадян, які евакуюються.