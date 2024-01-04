Обстрел Харькова 2 января: в больнице скончалась актриса Виктория Тимошенко

Как рассказал режиссер драмтеатра Сергей Москаленко, актриса была на пенсии, последний раз выходила на сцену около 10-15 лет назад. На момент смерти ей было 84 года.

Заслуженная артистка Украины, актриса Виктория Тимошенко скончалась в больнице Харькова. Женщина умерла от ранений, которые получила во время ракетного обстрела города российскими войсками 2 января. Об этом сообщила Харьковская областная военная администрация.

"Сердце 84-летней женщины остановилось в больнице 4 января. Выражаем искреннее соболезнование семье и друзьям Виктории Николаевны", — сказано в сообщении.

В ОВА отметили, что Виктория Тимошенко окончила театральную студию при Дагестанском государственном театре города Махачкалы в 1960-м году. Только спустя 8 лет она начала выступать на харьковской театральной сцене.

"Коллеги Виктории Николаевны, коллектив Харьковского академического драматического театра, выражают искренние соболезнования!" — отметили в ОВА.

Как рассказал режиссер драмтеатра Сергей Москаленко изданию "Суспільне Харків", актриса была на пенсии, последний раз выходила на сцену около 10-15 лет назад.

"Знаете, что самое ужасное, в чем злая улыбка судьбы? Она всю жизнь проработала в театре русской драмы. Будто популяризируя русское слово, в результате погибла от российской ракеты. Это просто ужас какой-то, — сказал Москаленко.

Напомним, что 2 января актрису Викторию Тимошенко госпитализировали с травмами. На момент госпитализации она была в тяжелом состоянии. О произошедшем рассказал актер Евгений Сафонов.

Также сообщалось, что 2 января ВС РФ запустили по Харькову по меньшей мере шесть ракет, все они были нацелены на Шевченковский район. Речь идет о жилой застройке почти в центре города. Как позже стало известно, по городу ударили ракетами "Искандер-М" и "Кинжал". Один из ударов оставил воронку глубиной шесть метров, другой — воронку диаметром 7,5 метров.