РФ получила от КНДР баллистические ракеты и хочет купить еще у Ирана, — WSJ (видео)

По словам журналистов, еще в середине декабря 2023 года стало очевидно, что Кремль хочет приобрести у Тегерана это оружие. Пока речь идет о покупке ракет малой дальности действия, однако переговоры активно продвигаются.

Россия собирается купить у Ирана баллистические ракеты. Поставка может состояться уже весной 2024 года. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По словам журналистов, пока речь идет о покупке ракет малой дальности действия, однако переговоры активно продвигаются.

"Мы считаем, что Россия намерена приобрести ракетные системы у Ирана", – сказал неназванный американский чиновник.

Издание пишет, что еще в середине декабря 2023 года стало очевидно, что Кремль хочет приобрести у Тегерана баллистические ракеты. Тогда делегация из РФ посетила полигон в Иране для ознакомления с баллистическими вооружением и оборудованием, которое с ним связано.

Сообщается, что ракеты были представлены россиянам Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР). Российская делегация смогла ознакомиться с ракетами малой дальности действия Ababil.

Кроме того, как говорится в материале, с ракетами также ознакомился министр обороны РФ Сергей Шойгу во время визита в штаб-квартиру Воздушно-космических сил КСИР в Тегеране в сентябре 2023 года.

По словам журналистов, также Россия получила баллистические ракеты от КНДР, а также пусковые установки.

Что такое ракеты Ababil

Как пишет издание Defense Express, Тегеран представил ракету Ababil во время российского форума вооружения "Армия 2023". Известны некоторые характеристики:

Длина корпуса – 3,7 метра;

Стартовая масса – 240 килограммов;

Дальность пуска – до 86 км.

Ракета Ababil

Так, были представлены сразу две модификации оружия, которые отличаются системами наведения. Это"обычная" версия Ababil, в которой используется инерционная система для стрельбы по координатам, а также Ababil OP с оптико-электронной системой наведения на цель. Сообщается, что пуск баллистических ракет Ababil должен происходить с контейнерной пусковой установки на 8 ячеек.

Ранее сообщалось, что ВС РФ атаковали Украину новой партией иранских Shahed. Так, Часть дронов-камикадзе куплены у Тегерана перед массовыми атаками, а часть оккупанты собрали уже непосредственно на территории России — их легко отличить.