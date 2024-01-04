Ракеты Storm Shadow попали в радиолокационное подразделение вблизи Евпатории, — OSINT (видео, карта)

В результате атаки, как сообщают аналитики, возник пожар, а на военных объектах есть раненые.

Крылатые ракеты Storm Shadow попали в расположение отдельной радиолокационной роты вблизи Евпатории. Это установили OSINT-аналитики из Military Journal.

В сообщении говорится о том, что в результате атаки возник пожар. Также на военных объектах есть раненые.

Специалисты также указали данные, где могло произошли попадания. Месторасположение свидетельствует, что взрывы раздавались на окраине города.

Фото: Google Maps

Взрывы в Евпатории и Симферополе 4 января 2024 года

В оккупированном Крыму в районе города Евпатория около 16 часов дня 4 января прогремели взрывы. Незадолго до происшествия на оккупированном полуострове была объявлена воздушная тревога, а местные паблики в соцсетях сообщили информацию об активности авиации ВСУ в Николаевской области.

В телеграмм-канале "Крымский ветер" проинформировали со ссылкой на подписчиков, что были попадания в Евпатории взрыв в районе Красной горки и вблизи Севастополя. В городе рядом с бухтой зафиксировали применение ПВО российских войск. Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей оккупированного полуострова находиться в укрытиях и проинформировал об успешной работе.

В Министерстве обороны России сообщили о ракетной атаке на Крым и отчитались об успешной работе противовоздушной обороны. Оккупанты заявили, что 4 января пресечена попытка осуществить атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам, а десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом.

Напомним, 4 января участники подполья показали разрушенную оборону войск РФ на территории Крыма. Украинское подполье говорит, что фортификационные сооружения все равно бы не помогли оккупантам удержать захваченную украинскую территорию. Теперь местные жители радуются, ведь теперь российские военные не будут отбирать у них пляж.