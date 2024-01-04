"Мы находимся в середине долгой и сложной войны": что Запад должен сделать для Украины, — FT

По мнению аналитика Тимоти Гартон Эша, в российско-украинской войне пока нет тупиковой ситуации, которая могла бы привести к заморозке или мирным переговорам.

Выбор демократических стран, поддерживающих Украину, будет решающим в исходе продолжающейся российской агрессии. Так охарактеризовал ситуацию, в которой сейчас находится Киев, британский публицист и аналитик Тимоти Гартон Эш в статье, опубликованной в Financial Times.

"Мы находимся в середине долгой и сложной войны, которая продлится минимум до 2025 года", — подчеркивает аналитик FT.

И добавляет, что в то время, как многие страны начали новый год с фейерверков и праздников, украинцам пришлось ночевать в бомбоубежищах под ракетными обстрелами со стороны страны-агрессора.

"Владимир Путин полон решимости победить и уничтожить независимую Украину. Украина также полна решимости сопротивляться. Но чего же намерены достичь остальные демократические страны мира в этой эпохальной борьбе? Ответ, который мы дадим в 2024 году, не только сформирует будущее Европы. Это также расскажет нам кое-что важное об относительных силах демократии и автократии начала XXI века", — подчеркивает Тимоти Гартон Эш.

При этом он подчеркивает, что пока нет настолько тупиковой ситуации, которая могла бы привести к заморозке или мирным переговорам, как наивно надеются некоторые на Западе.

Эш добавляет, что, однако, ни одна из сторон не сдается, и любая из них все еще может победить. Поэтому, по его мнению, так важно Западу сделать выбор, особенно учитывая преимущества президента Путина как внутри страны, так и поддержку подобных диктаторских режимов, включая Иран, Северную Корею и Китай.

Эш считает, что именно выбор Запада в ближайшие пару месяцев будет решающим в исходе войны.

При этом аналитик FT заключает, что Запад делает достаточно, чтобы не допустить поражения Украины, но абсолютно недостаточно, что помочь ей победить.

"В 2024 году мы могли бы предоставить Киеву инструменты, позволяющие вернуть себе больше территории и убедить Россию, что она не сможет победить. Это единственный путь к прочному миру", — уверен Эш.

Что означает путь к прочному миру

"В течение нескольких недель — это означает появление новых ракет большой дальности, в частности немецких Taurus, а также американских ATACMS, чтобы Украина могла продолжать отбрасывать путинский Черноморский флот и нацеливаться на его стратегическую и символическую крепость в Крыму", — продолжает Эш.

И замечает: он абсолютно согласен с исследованием Министерства обороны Эстонии, в котором сделан вывод о том, что долгосрочным залогом победы Киева будет более обширная подготовка украинских войск и быстрый и существенный рост промышленного производства оружия и боеприпасов.

Он сетует, что из миллиона артиллерийских снарядов, обещанных ЕС еще к марту, до сих пор доставлено менее трети. Однако тут же уверяет, что демократические страны, в отличие от диктатур, не могут делать это по команде, т. к. их политическая система требует санкционирования определенных процессов.

"Немедленно, в течение нескольких дней, — это означает усиление противовоздушной обороны. Таким образом, ответственность ложится на Европу, а речь, в конце концов, идет о защите европейских стран", — подчеркивает аналитик.

Делают ли европейские лидеры необходимое

Если проанализировать новогодние послания европейских лидеров, говорит Эш, то мы увидим не очень приятную картину.

Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак даже не упомянул войну в отчете об успехах своего правительства, очевидно нацеленном на всеобщие выборы в 2024 году.

По словам аналитика, канцлер Германии Олаф Шольц коснулся этого лишь вскользь, прежде чем перейти "к священной теме немецкой экономики".

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск, по мнению Эша, полностью посвятил свое выступление восстановлению демократии внутри страны.

Затрагивая тему французской гордости, президент Эммануэль Макрон все же предложил "перевооружить европейский суверенитет", в том числе "остановить Россию и поддержать украинцев".

Но, как подчеркнул британский публицист, именно президент Финляндии Саули Ниинисте высказал главное послание.

"Европа должна проснуться", — заявил он.

Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен была превосходно прямолинейна, считает Эш.

"Украине не хватает боеприпасов. Европа не предоставила того, что необходимо. Мы будем настаивать на увеличении европейского производства. Это срочно. И датские F16 скоро поднимутся в воздух. Война в Украине — это также война за ту Европу, которую мы знаем", — четко заметила она.

Эксперт FT подытожил, что это именно тот язык, который нужен и союзникам, и Украине.

Заканчивая свой анализ, Тимоти Гартон Эш упомянул изречение Уинстона Черчилля про кровь, тяжелый труд, слезы и пот, подчеркивая, что это все сейчас полностью касается только украинцев.

"Все, что требуется от остальных из нас, — это ясное мышление, трезвая решимость и вполне управляемое перераспределение ресурсов. Более того, срочно необходимые оборонно-промышленные инвестиции создадут рабочие места внутри страны, а также повысят нашу собственную безопасность. Неужели я прошу слишком многого?" — заключил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Запад ускорить принятие решений для продолжения поддержки Киева в защите от российской агрессии. По его словам, названные им пять шагов, которые Украина ждет от Запада, имели бы большой смысл и помогли бы Украине победить Россию.