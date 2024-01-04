ОТРК KN-23: РФ обстреливает Украину северокорейским аналогом "Искандер", — аналитики

По данным журналистов The Washington Post, речь идет о северокорейских баллистических ракетах короткого радиуса действия, которые Москва применяла в конце декабря – начале января.

Россия уже начала обстреливать украинские города баллистическими ракетами, которые поставила Северная Корея. О самих же поставках северокорейских ракет Москве сообщалось ранее. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на секретные данные американского руководства и разведсообщества.

Авторы публикации отмечают, что поставки свидетельствует о поддержке войны в Украине со стороны руководства КНДР и умение президента РФ Владимира Путина заручиться помощью стран-изгоев, чтобы восполнить дефицит собственного военного арсенала.

"По имеющейся информации, КНДР недавно передала России пусковые установки для баллистических ракет и несколько десятков ракет — и Россия запустила часть ракет по Украине", — приводят журналисты слова американского чиновника.

Еще один представитель американского руководства уточнил, что речь идет о северокорейских баллистических боеприпасах короткого радиуса действия, и что их Москва применяла в конце декабря – начале января.

По словам Майкла Кофмана, военного аналитика из Carnegie Endowment for International Peace, Россия мобилизовала военную промышленность и выпускает больше ракет в месяц, чем до войны. Но этого недостаточно в силу того, что в предыдущие годы было уже использовано достаточно снарядов.

"Другими словами, России выгоден доступ к дополнительным запасам таких стран, как Северная Корея", — отметил он.

Аналог "Искандер" — ОТРК KN-23

По мнению аналитиков из Defense Express, выбор возможных типов северокорейских ракет сводится к клону "Искандер" — ОТРК KN-23. Впервые их представили в 2019 году. Во время испытательных пусков ракета KN-23 показала дальность 690 км.

Стартовая масса ракеты 3,4 тонны (на 400 меньше по сравнению с 9М723 комплекса "Искандер"), боевая часть — 500 кг, подтвержденная дальность полета — 690, или на 190 км дальше.

В 2021 году проводились испытания на железнодорожной установке.

Напомним, что, по словам военного эксперта Валерия Рябых, США "снимают" ракеты ATACMS в плановом порядке, хотя большинство ракет все еще пригодны к использованию.

Также сообщалось, что Германия поставила Киеву систему ПВО Skynex, ожидаются поставки еще четырех IRIS-T SLM.