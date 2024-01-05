Истребители и бронетехника: на что РФ могла обменять баллистические ракеты КНДР

Известно, что Пхеньян мог предоставить Москве несколько десятков баллистических ракет. При этом неизвестно, планируется ли наращивать поставки данного вида оружия в будущем.

Официальные лица США полагают, что Россия, получив от КНДР баллистические ракеты, может передать ей различную военную технику, включая истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет и другие передовые технологии. Об этом 4 января пишет The Washington Post, ссылаясь на двух американских чиновников, имеющих инсайды от разведки США и пожелавших остаться неизвестными.

Использование северокорейских баллистических ракет, отмечает один из чиновников, указывает на все более тесное сотрудничество между Россией и КНДР и растущую поддержку диктатором Ким Чен Ыном военных усилий Москвы.

В то же время это говорит о недостатках в российском военном арсенале и стремлении президента РФ Путина компенсировать их за счет таких же стран-изгоев, как сама Россия.

"Россия становится все более изолированной на мировой арене и вынуждена искать военную технику у государств-единомышленников", — подчеркнул американский чиновник, который частично объяснил ограниченность возможностей России санкциями, введенными Вашингтоном.

Кроме того, по словам инсайдера, имеющаяся информация указывает на то, что Пхеньян таки предоставил РФ пусковые установки баллистических ракет и несколько десятков самих ракет. Также стало известно, как сообщил второй чиновник, что северокорейские снаряды, переданные ранее, и представляли собой баллистические ракеты малой дальности, которые российские оккупанты выпустили в конце декабря — начале января.

ВПК России не удовлетворяет свои потребности

А это означает, как заявили официальные лица США, что военные усилия России подкрепляются импортом оружия, в частности из Северной Кореи, объемы поставок которой непонятны на перспективу. Точно также как непонятны объемы уже поставленных ракет и снарядов.

"Мобилизованное оборонно-промышленное производство России сейчас производит значительно больше ракет в месяц, чем было до войны, однако это все еще недостаточно по сравнению с ее потребностями и не может заменить запасы ракет, израсходованные ею за последние два года", — сказал Майкл Кофман, военный аналитик Фонда Карнеги за международный мир.

В ноябре прошлого года Южная Корея обвинила КНДР в поставках в Россию нескольких типов ракет, включая противотанковые, переносные зенитные и баллистические, а также винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Россия начала получать поставки северокорейских баллистических ракет несколько недель назад.

Фокус писал, что РФ уже использовала несколько баллистических ракет для ударов по Украине, которые ей передала Северная Корея. Об этом заявил во время брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Российские телеграм-каналы, в частности "Военный осведомитель", уже проверили и подтвердили запуск по Украине именно баллистических ракет КНДР.