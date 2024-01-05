Взрывы в Крыму: в Минобороны РФ заявили об атаке более 30 БПЛА (видео)

По информации мониторинговых каналов, взрывы прозвучали в населенном пункте Саки, в районе которого расположен военный аэродром.

В ночь на 5 января территория временно оккупированного Крымского полуострова подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В Минобороны РФ утверждают, что предотвратили атаку БПЛА, якобы запущенных со стороны Украины.

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинский беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Мониторинговый канал "Крымский ветер" написал, что взрывы были слышны в населенном пункте Саки. Также сообщалось, что Крымский мост был на некоторое время перекрыт.

Глава оккупационной администрации горда Саки Александр Овдиенко предупредил местных жителей о "возможном обнаружении обломков БПЛА и посторонних предметов на улицах, во дворах, на кровлях, газонах, деревьях".

Отметим, что в Сакском районе Крыма расположен аэродром "Саки", который сейчас эксплуатируется российскими оккупантами

Напомним, днем 4 января в Минобороны РФ также сообщили, что Крым якобы атаковали десятки ракет. Позже в ведомстве заявили об атаке беспилотников самолетного типа. Также сообщалось о взрывах в Новороссийске, что на юге РФ.

Ранее, 3 января, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что множество российских кораблей было перемещено в Новороссийск из-за успешных операций ВСУ по ликвидации Черноморского флота РФ.