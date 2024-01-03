"Наносят врагу болезненные потери": в Воздушных силах рассказали об ударах по объектам РФ в Крыму

По словам спикера ВС Юрия Игната, поражение российских аэродромов и стоящей там авиационной техники уменьшает возможности России в воздушном пространстве акватории Черного морей.

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Множество российских кораблей было перемещено в Новороссийск из-за успешных операций ВСУ по ликвидации Черноморского флота РФ. При этом украинские военные продолжают операции по уничтожению вражеских аэродромов в Крыму. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "24 Канал".

Он подчеркнул, что во вторник, 2 января, в Крыму были слышны сильные взрывы, вероятно, в аэродроме Бельбек.

Игнат отметил, что на сегодняшний день российские войска используют эту инфраструктуру для осуществления атак на Украину. С аэродромов в Крыму, в том числе в Бельбеке и Джанкое, стартуют беспилотники "Шахед" и баллистические ракеты "Искандер", которые применяются для обстрела южных территорий нашего государства.

"Поражение российских аэродромов, стоящей там авиационной техники, это очень хорошо, ведь это несколько уменьшает возможности России в воздушном пространстве акватории обоих морей", – подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Он также добавил, что в настоящее время на Южном направлении, между островом Змеиный и аэродромом Бельбек, наблюдается значительное скопление авиационной техники оккупационных сил. В этой зоне постоянно дежурят самолеты, такие как Су-30, Су-27 или МиГ-29. В Азовском море также активно действует ретранслятор Ил-22, известный как воздушный радар А-50.

По его словам, множество российских беспилотников постоянно находится в русле реки Днепр — там они отслеживают правый берег Херсонской области.

"Если есть малейшая возможность бить по российским базам, это нужно делать. Эти операции проводят успешно Вооруженные Силы и Воздушные силы вместе со Службой безопасности, Главным управлением разведки. Они наносят врагу болезненные потери, уничтожая самолеты, авиационную технику, инфраструктуру, а также средства противовоздушной обороны противника", – отметил Юрий Игнат.

Напомним, 2 января представители Военного движения украинцев и крымских татар сообщили, что партизаны передали Силам обороны Украины координаты систем ПВО, расположенных вблизи Крымского моста.

Ранее, 30 декабря, партизаны "Атеш" сообщили, что украинское подполье провело комплексную разведку во временно оккупированном Евпаторийском районе в Крыму. Предполагается, что на территории старого санатория может быть расположен личный состав ВС РФ.