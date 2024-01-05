Утилизация ракет ATACMS в США: в Пентагоне разъяснили ситуацию (видео)

Спикер американского оборонного ведомства Патрик Райдер отреагировал на заявления журналистов о возможном уничтожении ракет ATACMS с истекшим сроком годности.

Информация о том, что в Соединенных Штатах Америки собираются утилизировать ракеты ATACMS, не соответствует действительности. Об этом сказал спикер Минобороны США Патрик Райдер во время брифинга 4 января.

Журналист попросил у представителя Пентагона прокомментировать сообщения СМИ о том, что в США якобы собираются уничтожить некоторое количество ракет ATACMS с истекшим сроком годности. В оборонном ведомстве опровергли эти данные.

"Да, я видел эти сообщения в прессе. Мы проверили это и обнаружили, что это неправда. Эти сообщения являются ложными", — ответил Патрик Райдер.

Брифинг Патрика Райдера 4 января

Утилизация ракет ATACMS: что известно

Напомним, 3 января издание Newsweek со ссылкой на военных экспертов сообщило, что сотни ракет ATACMS, которые являются "отличным легальным кассетным оружием с точным наведением", планируют уничтожить за "значительный" счет американских налогоплательщиков.

Бывший советник генерала Валерия Залужного Дэниел Райс сказал в комментарии изданию, что упомянутые ракеты можно передать Украине и "очень эффективно" использовать против российских оккупантов.

Директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых отметил, что срок годности таких ракет уже выходит, однако они еще в пригодном для использования состоянии и "могли бы использоваться в широком спектре задач".