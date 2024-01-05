"Оказываются более эффективными": РФ наращивает закупки иностранных баллистических ракет, – ISW

По словам американских аналитиков, российские оккупанты добились "относительного успеха", обстреливая Украину баллистическими ракетами в сочетании с крылатыми ракетами и БПЛА.

Российская Федерация, предположительно, активизирует усилия по закупке баллистических ракет из-за границы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 4 января.

Как отмечают аналитики, ВС РФ регулярно используют баллистические ракеты малой дальности для нанесения ударов по украинским городам, так как они более эффективно обходят противовоздушную оборону.

В ISW также полагают, что эффективность российских баллистических ракет частично зависит от конфигурации зонтика ПВО Украины в целевой зоне и ударного комплекса, частью которого являются ракеты.

Аналитики указали на то, что российские силы добились "относительного успеха", атакуя территорию Украины баллистическими ракетами в сочетании с крылатыми ракетами и БПЛА, что может побудить РФ нарастить закупки иностранных ракет.

При этом в ISW считают, что российская оборонно-промышленная база не способна производить баллистические ракеты в масштабах, необходимых для регулярных массированных ударов по Украине, поэтому РФ нуждается в закупках иностранных ракет.

"Россия, возможно, активизирует усилия по закупке баллистических ракет из-за границы, поскольку в некоторых обстоятельствах эти ракеты оказываются более эффективными для поражения целей в Украине", — заключили аналитики.

Напомним, 4 января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что РФ использовала для ударов по Украине несколько баллистических ракет, которые ей передала Северная Корея.

По данным СМИ, официальные лица США полагают, в обмен на баллистические ракеты Россия может передать КНДР различную военную технику, включая истребители, ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику, оборудование для производства баллистических ракет и другие передовые технологии.