Необходимы ATACMS и Taurus: генерал Ходжес рассказал, чего ждать от ВСУ зимой 2024 года

По мнению американского генерала, Россия будет пытаться убедить, что имеет безграничные ресурсы. Между тем Украина будет иметь шанс нанести вред ВС РФ, если получит дальнобойные средства поражения.

В январе и феврале 2024 года ВСУ в противостоянии с ВС РФ сосредоточат свое внимание на двух направлениях — на логистике врага и на ударах по базам в оккупированном Крыму. Вместе с тем Силы обороны будут осуществлять усиленную подготовку к новым аспектам войны в новом году. О событиях, которых можно ожидать в течение ближайших нескольких недель, рассказал экс-командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в эфире всеукраинского телемарафона.

По мнению Ходжеса, украинское командование будет нуждаться в дальнобойных ракетах ATACMS и Taurus, чтобы добраться до логистических путей ВС РФ на оккупированных территорий. Генерал уверен, что "есть все шансы" получить дальнобойное вооружение и оттеснить врага, например, из Крыма. Кроме того, именно такие средства будут давать возможность нивелировать преимущество в численности российской армии.

Еще одно направление приложения усилий Генштаба ВСУ — противодействие воздушным угрозам:

обезвреживание российских БПЛА;

противодействие российским системам радиолокационной борьбы (РЭБ), которые мешают ударам украинских дронов и ракет.

Генерал отметил, что РФ действительно имеет сильную систему РЭБ, которая, по его словам, даже превосходит способности США.

Также Ходжес рассказал, чем будут заниматься ВС РФ ближайшие несколько месяцев 2024 года. По его мнению, прорвать линию обороны Украины у россиян не получится, потому что нужно время "для восстановления боевого потенциала". Тем временем усилия пропагандистов направят на то, чтобы убедить: "ресурсы РФ бесконечны".

Война 2024 — детали

Отметим, 3 января в западном издании Newsweek сообщили, что в США могут утилизировать ракеты ATACMS вместо того, чтобы предоставить их Украине. Бен Ходжес прокомментировал ситуацию. По его мнению, ракеты, хоть и старые, но сохранили свою работоспособность. Поэтому не нужно тратить средства американских налогоплательщиков на их уничтожение, а лучше отправить в Украину.

5 января появился комментарий представителей Пентагона о возможности утилизации ATACMS. Заявили, что ракеты не будут уничтожать, но не сообщили, планируют ли их предоставить ВСУ.

Напоминаем, в ночь на 5 января оккупационные российские власти в Крыму сообщили о массированной атаке ракет и дронов, запущенных, как утверждается, Силами обороны Украины. Также было громко в Белгороде — обломки неизвестного происхождения упали на автомобили россиян посреди двора в жилом квартале. Между тем ВС РФ запустили по Украине две волны дронов-камикадзе: первая летела поздно вечером 4 января, вторая — утром 5 января.