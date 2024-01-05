Из-за больших потерь: ВС РФ регулярно прибывают на поездах в Крым, — "Атеш" (фото)

Агенты подполья на вокзале в Джанкое обнаружили российский бронеавтомобиль "Витязь". Кроме того, ВС РФ установили дополнительную огневую точку на выезде из города.

Украинские партизаны провели разведку в городе Джанкой, что находится на территории временно оккупированного Крыма. Обнаружили личный состав оккупантов, которые регулярно прибывают на поездах. Об этом сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш" в Telegram.

На вокзале в Джанкое агенты подполья обнаружили российский бронеавтомобиль "Витязь".

Также, как информируют партизаны, личный состав оккупантов по-прежнему регулярно прибывает на поездах к крымскому вокзалу. По словам координаторов подполья, количество прибывающих только увеличивается.

"Это еще раз доказывает о значительных потерях личного состава, который необходимо восполнить", — отмечают в движении "Атеш".

Кроме того, ВС РФ установили дополнительную огневую точку на выезде из города.

"Логичный вопрос — зачем? Он им все равно не поможет, ведь СОУ уже будут знать о нем. Как и все, что делают оккупанты на украинской земле", — говорится в сообщении.

Напомним, 3 января партизаны обнаружили радиолокационную станцию Российской Федерации в Севастополе, что во временно оккупированном Крыму.

Также 3 января в движении "Атеш" сообщили, что украинское подполье разведало вооружение воинской части в городе Ногинск, что в Московской области.

2 января партизаны передали Силам обороны Украины координаты систем ПВО, расположенных вблизи Крымского моста.

Кроме того, 2 января украинское подполье обнаружило военную технику Вооруженных сил Российской Федерации на железнодорожной станции во временно оккупированном Октябрьском в Крыму.