Не на уровне двух прошлых лет: США значительно уменьшат помощь Украине, — Госдеп

По словам спикера Госдепа Мэтью Миллера, цель Вашингтона заключается в том, чтобы помочь Киеву "встать на ноги" и построить собственную военно-промышленную базу так, чтобы она могла самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

США значительно уменьшат размер военной помощи Киеву по сравнению с уровнем 2022-2023 годов, ведь их цель — содействовать развитию национальной военно-промышленной базы нашей страны. Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге.

"Будем продолжать поддерживать Украину … столько, сколько потребуется. Это не означает, что мы будем продолжать поддерживать их на том же уровне военного финансирования, что и в 2022 и 2023 годах", — сказал он.

По заявлению Миллера, США не рассматривают необходимость продолжения поддержки на прежнем уровне, поскольку их цель заключается в том, чтобы помочь Киеву стать самостоятельным и развить свою собственную военно-промышленную базу. Таким образом, Киев сможет самостоятельно финансировать, производить и закупать вооружение.

"Мы еще не на этом пути, и именно поэтому так важно, чтобы Конгресс принял законопроект о дополнительном финансировании, потому что мы еще не достигли того уровня, когда Украина может защитить себя, опираясь только на собственные силы", – подчеркнул Миллер.

Он добавил, что по этой причине для Конгресса по-прежнему важно поддерживать Украину, как и для европейских союзников и других стран мира.

Напомним, 18 декабря сообщалось, что в США достигли прогресса в переговорах по разблокированию помощи Украине. В Конгрессе США сообщили о позитивных изменениях в диалоге по вопросам безопасности границ.

Также в этот день в Пентагоне заявили, что средства на военную помощь Украине закончатся в конце декабря. По словам контролера Майкла МакКорда, Министерство обороны тратит последние 1,07 миллиарда долларов на закупку нового оружия и техники украинским военным. Уже 30 декабря счета будут опустошены.