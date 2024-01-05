Массированная атака Shahed: в регионах есть разрушения, много раненых (фото)

В результате атаки "шахедов" загорелся склад на Николаевщине и повреждено админздание на Херсонщине. В Черкасской области некоторые населенные пункты остались без света.

В ночь с 4 на 5 января враг запустил по Украине не менее 10 дронов-камикадзе Shahed-136. Силы ПВО работали в семи областях Украины — на юге, в центре и на западе. О деталях ночного удара РФ рассказала начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона.

По словам Гуменюк, мобильные огневые группы Сил обороны юга сбили примерно 10 российских "шахедов". В частности, "поймали" дроны ВС РФ в таких областях:

на Херсонщине сбили 4 устройства;

на Днепропетровщине — еще 4;

на Кировоградщине — 1;

в Николаевской области — 1.

"Работа сил обороны по дронам была результативной", — подчеркнула начальница пресс-центра.

Ночной удар РФ — детали событий 5 января

На страницах областных военных администраций можно узнать детали, из которых становится понятно, что дроны сбивали не только на юге.

В частности, громко было в Хмельницкой области в районе села Староконстантинова, возле которого расположен военный аэродром. В одном из местных Telegram-каналов сообщили о как минимум двух взрывах, похожих на работу сил ПВО. Взрывы прогремели в 8:00 5 января.

Отметим, и.о. главы Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин пока официально не подтвердил сообщения в соцсетях об атаке на область. На его странице Facebook последнее сообщение касается работы областного Терцентра комплектования. Также нет информации в Telegram-канале Хмельницкой ОГА.

Соцсети — об атаке дронов в Хмельницкой области 5 января Фото: Скриншот

Информацию о работе сил ПВО подтвердили в Черкасской ОГА. Как написал глава ОГА Игорь Табурец, в небе над регионом сбили пять "шахедов". Пострадавших нет, но повреждена линия электропередач. Есть проблемы со светом в пяти населенных пунктах: в трех света нет полностью, в двух — частично.

Игорь Табурец — о дронах над Черкасской областью 5 января Фото: Скриншот

Глава Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что россияне атаковали регион четырьмя Shahed-136. Чиновник указал, что три из них добрались до села Высокого в Тягинской общине и ударили по административному зданию и мобильному городку. Получили ранения двое мужчин 50 (ранения брюшной полости и печени) и 43 лет (травмы спины и плеча). Еще пятеро — получили контузии и стресс от обстрела. Среди последней группы пострадавших 14-летний подросток.

Александр Прокудин — о сбивании дронов над Херсонщиной 5 января Фото: Скриншот

В Николаевской области в результате атаки "шахедов" произошло возгорание склада агропредприятия в Баштанском районе, написал глава ОГА Виталий Ким. Также повреждены детский сад, дом культуры и частные дома. Пострадавших нет.

Виталий Ким — о сбивании дронов над Николаевской областью 5 января Фото: Скриншот

В Днепропетровской области подтвердили сбитие дронов-камикадзе. При этом глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак указал, что их сбили шесть штук (Гуменюк заявляла о четырех). Обломки упали на территорию неработающего предприятия. Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что дроны угрожали пригороду.

Сергей Лысак — о сбивании дронов над Днепропетровщиной Фото: Скриншот Александр Вилкул — о сбивании дроив в пригороде Кривого Рога Фото: Скриншот

Отметим, по состоянию на время публикации статьи Воздушные силы ВСУ и командующий Воздушными силами Николай Олещук не сообщали точное количество дронов, которыми РФ атаковала Украину 4-5 января. Также нет информации, какое количество устройств суммарно обезвредили силы ПВО.

Между тем накануне, в ночь с 3 на 4 января враг запустил только два дрона, которые успешно были сбиты украинскими военными. Самая массовая атака БПЛА РФ состоялась в ночь на 1 января — тогда россияне применили около 90 устройств, большинство из которых уничтожили над рядом областей. 29 декабря состоялась массированная атака с использованием дронов и ракет: в Киеве погибли 30 человек, в Харькове — один.

Напоминаем, в ночь на 5 января также было громко в РФ и в Крыму. В частности, над Крымом, а также над Новороссийском, россияне якобы сбили 30 дронов неизвестного происхождения. Также взрывалось в небе над Белгородом — там поврежден десяток частных автомобилей.