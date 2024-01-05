Мобилизация в Украине: какие штрафы предлагают утвердить для уклонистов

В опубликованном законопроекте прописаны несколько пунктов, по которым мобилизационные мероприятия будут ужесточены. В некоторых случаях граждан могут задержать.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой на службу могут призвать военнообязанных граждан от 18 до 60 лет. А вот тех, кто уклоняется, могут оштрафовать. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Правила прописаны в законопроекте №10378 о мобилизации, который Кабинет министров внес на рассмотрение в Раду, предлагая ужесточить наказание за уклонение от службы. В том случае, если будет совершено правонарушение по мобилизации и воинского учета, необходимо будет заплатить.

К примеру, если украинец не захочет становиться на воинский учет, тогда сумма штрафа будет составлять от 8500 до 17 тысяч гривен. На данный момент эта сумма составляется 3400 — 5100.

За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан сумма штрафов еще выше. Если законопроект будет принят, тогда людям придется заплатить от 25 500 до 34 тысяч гривен. В случае, если правонарушение совершил чиновник, то штраф будет от 34 000 до 85 000 гривен.

Прописаны в документе и нормы задержания на время действия особого периода. Украинцев могут задержать до трех часов для того, чтобы составить протокол. Если нужно дополнительно установить личность или выяснить обстоятельства правонарушения, тогда задержание может длиться до трех суток.

В настоящее время уголовное наказание за уклонение от мобилизации предусмотрено в размере от 3 до 5 лет лишения свободы. В законопроекте предлагается применять эту норму также для тех, что отказывается проходить медицинский осмотр в ТЦК и СП.

Эти правила начнут действовать лишь в том случае, если законопроект будет принят в Верховной Раде.

Напомним, 2 января во фракции "Слуга народа" сообщили о судьбе законопроекта о мобилизации в Украине. Заместитель председателя монобольшинства Евгения Кравчук заявила, что над законопроектом о мобилизации будет работать комитет по вопросам безопасности и обороны, который учтет замечания уполномоченного Верховной Рады по правам человека.