Оккупированные территории могут остаться без воды на 10-20 лет, — правозащитники

По данным Восточной правозащитной группы, пропаганда РФ уже готовит украинцев в захваченных регионах к тому, что трудности могут затянуться на десятки лет.

Российские захватчики готовят жителей временно оккупированных территорий Украины к тому, что водоснабжения может не быть еще несколько десятков лет. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа в социальном сети Facebook 5 января.

Отмечается, что к отсутствию воды в регионах, которые временно контролирует Кремль, подготавливать украинцев начала российская пропаганда. Этот процесс может затянуться для людей на много лет.

"Пропаганда РФ стала подготавливать местных жителей оккупированных территорий про отсутствие водоснабжения на протяжении 10-20 лет. Кроме того, оккупационная власть планирует ограничение на выращивание влаголюбивых сельхозхозяйственных культур для местного населения", — говорится в сообщении.

Такой прогноз сделали оккупационные ученые из "Донгинпрошахт" и начали постепенно распространять эту информацию среди жителей в оккупации. Кроме того, противник хочет построить специальные гидрогеологические заграждения и наполнять их шахтными водами.

К слову, шахтные воды уже начали использовать в захваченных регионах и подают их украинцам для использования в бытовых целях.

Напомним, 22 декабря в Центре национального сопротивления заявили, что в большинстве оккупированных населенных пунктов отсутствует отопление и электроэнергия. По данным подполья, из-за дефицита рабочих и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры населенные пункты остались без базовых вещей.