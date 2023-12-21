На грани коллапса: на Донбассе дефицит рабочей силы из-за российской мобилизации, — ЦНС

По данным подполья, на одном из предприятий дефицит водителей составляет 60%, поэтому оккупационные администрации начали просить Кремль о помощи.

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Российские захватчики продолжают мобилизационные действия на временно оккупированных территориях Украины (ВОТ), а это может привести к транспортному коллапсу. Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления (ЦНС) 20 декабря.

По информации украинского подполья, противник призывает на войну украинцев, которые остались проживать в тех регионах, которые временно находятся под контролем Кремля. Все это в результате лишь усугубляет дефицит рабочей силы в городах.

"Россияне не способны обеспечить нормальную жизнедеятельность на захваченных землях. Подавляющее большинство населения не поддерживает врага и покинуло регион. Поэтому враг имеет дефицит рабочей силы, который усиливается принудительной мобилизацией", — говорится в сообщении.

К примеру, на Донецком предприятии "Донецкэлектроавтотранс" дефицит водителей доходит до 60%, а все это приводит к тому, что общественный транспорт в городи находится на грани коллапса.

Более того, в ЦНС добавили, что оккупационные администрации вынуждены обращаться из-за этого в Кремль, чтобы те прислали гастарбайтеров из России в надежде, что это исправит ситуацию.

"Однако эти рабочие не будут иметь социального статуса и социальных гарантий от РФ, но станут теми, кто помогает насаждать оккупационную власть в регионе, а значит понесут ответственность за свои действия", — говорится в сообщении.

Напомним, 20 декабря сообщалось, что РФ уничтожает угольную промышленность в Донецкой области и должна шахтерам не менее 200 миллионов рублей. Координаторы подполья заявили, что только за 2023 год с шахт уволили 1,2 тысячи горняков, что более 10 процентов от их общего количества.