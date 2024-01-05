В Киеве задержали владельца агрохолдинга, который поставляет продукты для ВС РФ на Херсонщине, — СБУ

В Офисе Генпрокурора заявили, что фигуранту сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Теперь мужчине грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины (СБУ) собрала доказательную базу на основателя одного из крупнейших агрохолдингов в Украине. Мужчину подозревают в финансировании вооруженной агрессии Российской Федерации. Об этом в пятницу, 5 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, фигуранта задержали в квартире его сына в Киеве, где он скрывался и планировал побег в Россию.

По данным следствия, подконтрольная фигуранту продовольственная компания находится на временно оккупированном левобережье Херсонщины. В СБУ отметили, что там она работает в интересах РФ.

"В частности, эта фирма входит в число основных поставщиков пищевой продукции для российских войск, которые находятся на юге Украины", — говорится в сообщении.

Как информируют в пресс-службе, в мае 2022 года бизнесмен организовал "перерегистрацию" агрокомпании в оккупационном "управлении федеральной налоговой службы РФ по Херсонской области". С тех пор предприятие фигуранта ежемесячно платит в бюджет местной оккупационной администрации более 100 тысяч рублей в виде налога.

СБУ задержала в Киеве владельца агрохолдинга, который поставляет продукты оккупантам

Кроме этого, добавляют в СБУ, агрокомпания подозреваемого является одной из ведущих в регионе финансовых доноров российского "фонда поддержки участников СВО", который создали указом президента России Владимира Путина в апреле 2023 года.

"Также задокументировано, что бизнесмен передал российским войскам складские помещения производственного комплекса предприятия во временно захваченном Каховском районе Херсонщины", — уверяют правоохранители.

Служба безопасности установила, что командование оккупационных группировок России использует логистические ангары для хранения собственного вооружения, боеприпасов и боевой техники. Среди которых российские самоходные артустановки и реактивные системы залпового огня, которыми осуществляют обстрелы по территории Бериславского района.

У фигуранта провели обыски: что нашли

Во время обысков по месту пребывания задержанного в Киеве правоохранители изъяли документы, печати, компьютерную технику и мобильный телефон, подтверждающие факты сотрудничества с агрессором.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", — отмечают в СБУ.

Бизнесмену сообщили о подозрении

В Офисе Генпрокурора заявили, что фигуранту сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

По ходатайству прокурора подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей без определения размера залога.

Напомним, 29 декабря сообщалось, что СБУ объявила о подозрении владельцу "Хортицы" Евгению Черняку по делу уплаты 6 миллиардов налогов в России. По информации правоохранителей, во время обысков в офисных помещениях холдинга обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора.