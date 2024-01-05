ВС РФ запустили 29 "Шахедов" по Украине: в Воздушных силах поделились подробностями атаки

По информации командования, противник осуществил атаку двумя волнами. Украинским силам ПВО удалось перехватить большую часть воздушных целей. В некоторых регионах зафиксированы прилеты и разрушения инфраструктуры.

Российские оккупанты атаковали мирные города Украины в ночь на 5 января. Использовались для этого дроны-камикадзе иранской разработки "Шахед". Об этом говорится в сводке Воздушных сил.

Всего было две волны атаки и захватчики запускали ударные БПЛА из двух направлений — Приморско-Ахтарск на территории России, а также мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

"Всего зафиксированы пуски 29 ударных БплА "Shahed-136/131". К отражению воздушного нападения привлечены мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил", — говорится в сообщении.

Силам противовоздушной обороны удалось перехватить 21 российский дрон и произошло это в пределах Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской и Хмельницкой области.

Часть беспилотников ВС РФ направили по прифронтовой зоне Херсонской и Николаевской областей, уточнили в Воздушных силах.

"Стоит отметить, что подавляющее большинство "шахедов" уничтожено подразделениями мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

Атака БПЛА по Украине 5 января: сводка по областям

Николаевская область. Глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram-канале написал, что в результате попадания Shahed в Баштанском районе произошло возгорание складов на территории аграрного предприятия. Все удалось оперативно потушить.

"Кроме того, повреждения получило здание детского сада, сельский дом культуры и частные дома. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Херсонская область. Глава областной военной администрации Александр Прокудин написал, что за прошлые сутки была осуществлена атака по региону. ВС РФ запустили 3 дрона-камикадзе иранского происхождения.

"Удары пришлись по административному зданию и модульному городку. В больницу доставили 50-летнего мужчину. У него диагностировали ранения брюшной полости и печени. Еще один житель, 43 лет, получил ранения спины и плеча. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте. Пять человек, среди них 14-летний подросток, получили контузии и острые реакции на стресс", — говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился, что защитники перехватили над регионом сразу 6 БПЛА и все в районе Кривого Рога. Обломки упали на территорию предприятия, которое не работает. Никто не пострадал.

Черкасская область. Над регионом удалось уничтожить 5 вражеских "шахедов", о чем заявил начальник ОВА Игорь Табурец. Обошлось без потерпевших, однако зафиксированы повреждения линий электропередач из-за падения обломков. На месте работают аварийные бригады.

В Кировоградской области также работала ПВО. Обошлось без пострадавших и повреждений.

В Хмельницкой ОВА никак не комментировали последствия атаки на момент публикации материала, однако есть информация о работе ПВО в области во время обстрела.

Напомним, 4 января эксперт заявил, что в массированных ракетных обстрелах Украины участвуют до 2000 россиян. По словам авиаэксперта Валерия Романенко, экипаж одного бомбардировщика ТУ-95МС включает минимум семь человек. Кроме того, на земле на каждый самолет приходится еще по десять специалистов.

Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат ответил, можно ли рассчитать день массированных атак РФ. По его словам, противник принимает решение накануне и учитывает в него различные факторы. В любой момент их планы могут корректироваться.