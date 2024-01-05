На удивление редко видел врачей: украинец уклонился от мобилизации из-за "предвзятости" ВВК

Мужчина успешно прошел медосмотр, но не согласился с его результатами. Выяснилось, что регулярности визитов "больного" в больницу многие позавидовали бы.

Украинец уклонился от мобилизации, потому что не согласился с заключением медкомиссии относительно своего состояния здоровья. Впоследствии он сам признался, что последний раз был у врача 20 лет назад. Об этом известно из приговора Конотопского горрайонного суда Сумской области от 20 декабря.

Украинец, имя и возраст которого неизвестны, является военнообязанным и военную службу ранее не проходил. Его вызвали в ТЦК для проверки и уточнения учетных данных. Оттуда мужчину направили на медосмотр.

7 августа уклонист получил заключение ВВК о его пригодности к службе. Уже на следующий день представитель военкомата вручил ему "боевую повестку". Утром 9 августа мужчину должны были отправить в воинскую часть.

Однако украинец повестку проигнорировал, и в назначенное время на месте сбора не появился. В приговоре отметили, что оснований для отсрочки от мобилизации он не имел. Неявку квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде мужчина подтвердил, что получил повестку, но в воинскую часть так и не доехал. Он рассказал, что считает заключение ВВК "предвзятым". По словам обвиняемого, врачи не учли "наличие у него хронических заболеваний", которые якобы препятствовали бы службе в ВСУ.

"Добавил, что это медицинское заключение ни в судебном, ни в другом порядке не оспаривал, никаких медицинских документов в подтверждение наличия у него болезней нет, в течение последних двадцати лет к врачам не обращался", — указано в приговоре.

В местных больницах подтвердили, что украинец не обращался к ним в течение последних трех лет. Он проходил обследование в центре "Здравие", но никакого диагноза врачи не поставили и это происходило уже после возбуждения дела против "больного".

Терапевт из состава ВВК, которая осматривала военнообязанного, рассказала, что он утверждал о перенесенной операции в Москве. Никаких подтверждений мужчина не предоставил, и на здоровье при этом не жаловался.

Суд признал уклониста виновным и назначил ему заключение на три года.

Напомним, в Украине не выпустили за границу отца восьми детей. По словам его жены, пограничников смутило одно слово в его документе из военкомата.

Адвокат Роман Лихачев ответил, могут ли работники ТЦК раздавать повестки на блокпостах и как они должны быть заполнены.