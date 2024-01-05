Воевали за РФ: в Непале возник скандал из-за гибели своих граждан на войне в Украине, — СМИ

По оценкам непальского правительства, в армии РФ служат до 200 их граждан. Более того, около 100 непальцев уже пропали без вести.

Непал прекратил выдачу разрешений своим гражданам на работу в России и Украине. Так, по меньшей мере 10 непальцев погибли в боях, воюя в составе российской армии. Об этом пишет издание Reuters.

По словам журналистов, ранее Непал просил Москву не вербовать своих граждан в оккупационные войска, а уже завербованных непальцев отправить обратно домой, выплатив компенсации семьям погибших.

Сообщается, что по оценкам непальского правительства, в армии РФ служат до 200 непальцев. Более того, около 100 граждан Непала уже пропали без вести.

Как заявил директор департамента иностранной занятости Непала Кабирадж Упрети, решение о временном прекращении выдачи разрешений на работу для России и Украины было направлено на минимизацию человеческих жертв и будет действовать до дальнейших распоряжений.

"Это ради безопасности наших граждан", — сказал он.

Журналисты отметили, что непальские рабочие-мигранты должны получить от правительства разрешения на работу, чтобы устроиться за границей. Это дает им право на государственную поддержку в случае чрезвычайных ситуаций или компенсацию для их семей в случае смерти.

Напомним, что в начале декабря 2023 года в Непале задержали вербовщиков для участия в войне против Украины. По данным полиции Катманду, всего под стражей находится 10 человек. Все они принимали активное участие в том, чтобы переправить граждан в другую страну. Происходила незаконная деятельность через ОАЭ.