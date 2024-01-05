"Свои стреляли в спину": Барабаш рассказал, как ВС РФ сдаются в плен возле Авдеевки (видео)

По словам начальника городской военной администрации, бойцам ВС РФ изначально якобы рассказывали, что они будут отвечать за охрану различных объектов, однако в результате оказывались на штурме.

Количество российских оккупантов в украинском плену продолжает увеличиваться и многие из них попадают в него на Авдеевском направлении. Начальник городской военной администрации (ГВА) Виталий Барабаш в эфире телеканала Freedom более подробно рассказал об этом процессе.

По его словам, некоторые сдавшиеся в украинский плен бойцы ВС РФ рассказали, что их якобы готовили к тому, что они будут охранять важные объекты, однако в результате отправились на штурм в одной из горячих точек линии фронта.

"Есть пленные, которые пытаются сами сдаться, есть пленные, которых берут во время штурмовых действий. Большинство из них рассказывает, что они не понимали, не знали куда едут. Понимали, что в Украину, понимали, что на войну, но то том, что они едут на Авдеевское направление, многие из них не знали", — заявил Виталий Барабаш.

Отдельно начальник Авдеевской ГВА рассказал, что пленных бойцов ВС РФ привозили к линии фронта, высаживали, после чего они были вынуждены несколько километров идти мимо лесополос, которые усыпаны телами их побратимов.

Это их наводило на мысль, что долго прожить они так не смогут, поэтому еще на половине пути принимали решение сдаться в плен. Более того, говорит Виталий Барабаш, во время позиционной войны с большим расстоянием между позициями противнику легче сдаваться в плен, ведь у него есть время на то, чтобы договориться.

"Все они понимают. Но, к сожалению, это осознание приходит уже в тот момент, когда уже приезжают или видят, что их везут в направлении Авдеевки. Здесь расстояние между позициями, так называемая серая зона небольшая, поэтому это сложно. Такие случаи есть, и об этом рассказывают наши ребята, что тем россиянам, кто пытался сдаться в плен, свои же стреляли в спину", — подытожил глава ГВА.

Напомним, 4 января сообщалось, что ВС РФ готовят новое обострение возле Авдеевки, о чем заявил Виталий Барабаш. По его словам, противник уменьшил количество штурмов и начал накапливать резервы, чтобы в ближайшее время вновь атаковать.