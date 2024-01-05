Законопроект о мобилизации: Стефанчук сообщил, когда документ попадет на голосование

Председатель Верховной Рады также коснулся вопроса принудительной мобилизации женщин. Он ответил, как именно необходимо привлекать женщин в ряды ВСУ.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о мобилизации имеет все перспективы попасть сразу в зал для голосования, как только будет готов на уровне комитета. Об этом Стефанчук сказал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Спикер уточнил, что работа по подготовке законопроекта в профильном комитете продолжается в закрытом формате, однако обо всех основных решениях общество будет проинформировано.

По словам Стефанчука, обсуждение продлится три-четыре дня. За этот период должны решить более 160 вопросов.

"Очень надеюсь на эффективность этой работы, в результате которой будет выработано решение, направленное на обеспечение победы Украины. (...) Как только законопроект будет готов на уровне комитета, думаю, он имеет все перспективы попасть сразу в зал", — сказал председатель ВР.

Он добавил, что участие в работе над законопроектом принимают и главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, и министр обороны Рустем Умеров, и представители всех фракций и групп Верховной Рады.

"Мое слово как председателя Верховной Рады может существенно повлиять на решение этих вопросов. А я очень хочу, чтобы основной была понятная и сбалансированная позиция военных, потому что она должна быть обеспечена государственным бюджетом и организационными вопросами. Это должна быть комплексная работа", — добавил Стефанчук.

Принудительная мобилизация женщин

Также председатель Верховной Рады Украины сказал, что не считает целесообразной принудительную мобилизацию женщин. Вступление в ВСУ должно происходить исключительно по согласию.

"Обязанность защищать Отечество у нас — универсальная. Но я глубоко убежден, что вопрос приобщения женщин к армии должен оставаться таким, как сейчас есть, то есть исключительно по их согласию. И я не вижу необходимости в принудительной мобилизации женщин", — сказал Стефанчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Между тем в Украине определили 6 причин, почему человек может потерять бронирование от мобилизации. Более того, есть категории граждан, которым могут отказать в предоставлении такой отсрочки от призыва.

Как ранее сообщал Фокус, женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны быть занесены в список лиц, подлежащих постановке на воинский учет. Эта норма распространяется даже на тех женщин, которые закончили медицинское учреждение, однако никогда не работали по специальности.