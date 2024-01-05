Легион "Свобода России" пополнился новыми бойцами: как проходят учения (фото)

Российские добровольцы рассказали, что новобранцы проходят обучение в течение 2-3 месяцев. Там их обучают выносливости, огневой подготовке, инженерному делу и военной медицине.

В подразделении российских добровольцев Легион "Свобода России" проходит обучение новая группа бойцов. Отмечается, что они являются жителями Сибири. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram подразделения.

"Учимся, совершенствуемся, растем", — говорится в сообщении.

В подразделении отметили, что у России живой силы пока больше, поэтому каждый из их военных должен работать за четверых.

Один из бойцов с позывным "Лютик", который уже закончил обучение, рассказал, как проходит типичный день новобранца. По его словам, чтобы попасть в формирование добровольцев нужно сначала пройти "курс молодого бойца", который длится около 2-3 месяцев.

Фото: Легион "Свобода России"

За это время бойцов обучают выносливости, огневой подготовке, инженерному делу, военной медицине и тому подобное.

День у добровольца начинается в 6:40 утра, после чего они заправляют кровати и разминаются. Уже в 8 часов бойцам выдают оружие.

Как рассказал военный, сначала новобранцам выдают старенькие автоматы Калашникова. Однако уже через несколько недель они могут учиться с американскими винтовками М-16, которые носят с собой целыми днями.

Далее с незаряженными винтовками они проводят занятия на улице, где отрабатывают стойки для ведения огня, учат, как правильно перезаряжать оружие, и различные способы тактического перемещения в группе.

Фото: Легион "Свобода России"

Несколько раз в неделю бойцы подразделения вместо завтрака и занятий на улице одевают полную экипировку и в грузовиках едут на стрельбище.

Как рассказывает доброволец, во время обучения инструкторы не экономят патроны, ведь бойцы должны отлично владеть оружием.

После обеда добровольцы проходят лекции или смотрят учебный фильм. Также они могут выполнить творческое задание, к примеру, написать эссе в котором объяснить, что для него свобода.

Ближе к 16 часам новобранцы Легиона роют окопы, продолжают практические занятия и тому подобное. На базу они возвращаются уже вечером в 19 часов, где переодеваются и выходят на физическую подготовку. После этого бойцы ужинают, сдают оружие, моют пол, строятся и ложатся спать.

Фото: Легион "Свобода России" Фото: Легион "Свобода России"

Добавим, Легион "Свобода России" является подразделением в составе Интернационального легиона, который сформирован из российских военнопленных и российских добровольцев. Формировать подразделение начали в марте 2022 года. Отмечалось, что легион состоит из двух батальонов.

Добровольцы воюют на стороне Украины и борются против режима Владимира Путина и несет ценности свободного человека Новой России, а именно: свободу слова, свободу волеизъявления, свободу выбирать свое будущее. Также они заявляли, что основной их целью является сохранение России в границах 1991 года.

Напомним, 15 декабря российские добровольцы показали, как подожгли нефтебазу в Воронеже в ночь на 12 декабря. Они рассказали, что для этой миссии прошли более 200 километров и потратили только спички.

Также 17 декабря бойцы сообщили, что атаковали опорный пункт оккупантов в Белгородской области. В Легионе отметили, что штурмовые группы выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины.