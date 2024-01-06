Взрывы в Крыму: под удар попал военный аэродром "Саки", – соцсети (видео)

В Минобороны РФ утверждают, что российская ПВО якобы уничтожила четыре украинские ракеты над оккупированным Крымом.

В ночь на 6 января на территории временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Над полуостровом сработала противовоздушная оборона, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении четырех "авиационных управляемых ракет" над Крымом. В атаке российское оборонное ведомство обвинило Украину.

Мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил о минимум десяти взрывах в Евпатории. Взрывы также прогремели в населенных пунктах Саки и Новофедоровка.

Позже появилась информация о падении обломков на частный дом в Михайловке. Подписчики паблика сообщили, что на месте происшествия вспыхнул пожар.

По данным канала, под ударом оказался военный аэродром "Саки", расположенный в Новофедоровке. Как отмечают авторы публикации, в "Саках" базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающей российские войска на юге Украины. На его вооружении — бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Напомним, в ночь на 5 января Крым подвергся атаке БПЛА. В Минобороны РФ заявили, что российским средствам ПВО якобы удалось уничтожить и перехватить 36 украинских беспилотников над полуостровом.

Кроме того, 4 января на территории российского Белгорода прозвучали взрывы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к областному центру было сбито десять воздушных целей.