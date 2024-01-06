Забирают врачей, учителей и подростков: РФ усилила мобилизацию на ВОТ, — ЦНС

По данным координаторов подполья, враг направляет все больше "репрессивных мер" на поиск мужчин, которых принудительно доставляют на фронт.

Россияне усиливают мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях. Враг пытается забрать на войну против Украины как можно больше мужчин. Об этом в субботу, 6 января, сообщает Центр национального сопротивления.

По данным координаторов подполья, российские оккупанты направляют все больше "репрессивных мер" на поиск мужчин, которых принудительно мобилизуют в ряды ВС РФ.

Кроме того, в ЦНС отмечают, что в мобилизационные списки противник вносит врачей, педагогов, работников коммунальных предприятий.

Также, еще по информации Центра национального сопротивления, в эти списки попадают и подростки с 17 лет.

На ВОТ подростков будут ставить на воинский учет: детали

Напомним, согласно плану российских "военкоматов", с марта 2024 года все 17-летние украинские подростки на временно оккупированных южных территориях должны стать на воинский учет. В ЦНС отметили, что после проведения президентских выборов Россия планирует наращивать темпы мобилизации на захваченных территориях.

Координаторы подполья считают, что россиянам выгодна смерть украинцев независимо от стороны, на которой они воюют. Поэтому враг использует украинцев в армии РФ для пушечных штурмов, поскольку их смерть "не создает социальное напряжение в нацистском обществе РФ".

Напомним, 7 декабря в Центре национального сопротивления рассказали, что на временно оккупированных территориях враг планировал отправлять 14-летних детей на военную подготовку, а 16-летних — готовить к мобилизации. В частности, подростков обучали основам стрельбы, работы с БПЛА, средствами связи и радиоэлектронной борьбы.

5 декабря в ЦНС рассказали, что противник развивал сеть милитаризованных клубов для украинских подростков на временно захваченных территориях. В частности, враг открыл "Центр военно-спортивной подготовки" на базе псевдоколледжа в Луганске.