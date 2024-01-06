"Часть единого плана": в ГУР рассказали о приоритетах спецопераций в Крыму (видео)

Украинские военные в 2023 году осуществили несколько боевых и специальных операций в аннексированном Крыму и Черном море, в 2024 году количество таких спецопераций планируют увеличить, сообщили в ГУР.

Все операции, которые проводятся в Крыму, являются частью единого плана Сил обороны по освобождению полуострова. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии телеканалу "Мы — Украина".

Атаки на объекты РФ на оккупированном полуострове напоминают захватчикам, что они временно на украинской территории, а также дают надежду украинцам в оккупации, которые продолжают верить в победу над Россией.

"Подчеркиваю — проведение таких спецопераций происходит точечно, но они не отдельные: они входят в единый план, единый замысел проведения более широких любых операций", — отметил представитель ГУР.

Андрей Черняк добавил, что в течение 2024 года таких операций на территории оккупированного Крыма будет больше, а ГУР постоянно следит и передает информацию Силам обороны обо всех логических путях врага.

"Это безусловно есть путь логичтического сообщения. Все логистические пути мы разведываем, их уничтожаем прежде всего, чтобы не было подвоза боеприпасов, горюче-смазочных материалов и минимизировать огненное влияние армии РФ на ВСУ", — сказал Андрей Черняк.

Напомним, что 4 января в результате ракетной атаки в Крыму был поражен командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя.

5 января сообщалось, что ВСУ нанесли точный удар по складам боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму.