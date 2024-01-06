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"Не без последствий": оккупанты атаковали "шахедами" Днепр, есть попадание в дом (видео)

Юлия Шевченко
Фото: ГПСУ | Иллюстративное фото

В пострадавшем доме проживает 22 семьи. Спасатели спасли 6 человек, среди которых 2 детей.

Вечером 6 января, в нескольких регионах Украины прозвучала воздушная тревога, российские оккупанты атаковали Украину "шахедами". Взрывы раздавались в Днепре и в Одесской области. В частности, в Днепре не обошлось без последствий. Об этом сказал председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

"Россияне атаковали Днепр беспилотниками. К сожалению, не без последствий. Было попадание в дом, где проживает 22 семьи, но к счастью, никто не пострадал. Спасатели спасли оттуда людей 6 человек, двое из которых — дети. Двое граждан обратились за медицинской помощью", — сказал глава ОГА.

Он обратился к жителям региона, чтобы те не пренебрегали собственной безопасностью во время воздушной тревоги.

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Напомним, что ВС РФ стали применять ударные дроны типа Shahed 131\136 для атак по передовым позициям Сил обороны Украины. В Воздушных силах ВСУ говорят, что на территории подальше от фронта мобильным группам удается их уничтожать, а вот в прифронтовой зоне сложно сразу их сбить. Это уже не впервые такая атака.

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 января ВС РФ атаковали Украину с применением ударных дронов Shahed. По информации Воздушных сил ВСУ, оккупационные силы запустили 29 БпЛА, 21 из которых удалось перехватить украинским защитникам.