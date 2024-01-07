ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост под Мариуполем, — Андрющенко

Уничтоженный мост был важной частью плана оккупантов по прокладке железной дороги из РФ в Мариуполь.

ВСУ нанесли точный удар, который привел к уничтожению полудостроенного железнодорожного моста под Мариуполем, строительство которого осуществляли российские оккупанты. Кроме того, в результате атаки были уничтожены цистерны с топливом и инженерный транспорт. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили полупостроенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное", — говорится в сообщении.

Оккупанты предприняли попытки перехвата ракет, выпущенных украинскими бойцами, но безрезультатно. В дополнение к этому, захватчики раскрыли местоположение недавно развернутых зенитных ракетных комплексов в районе Мариуполя.

Петр Андрющенко отмечает, что мост являлся частью плана россиян по построению железной дороги из РФ в Мариуполь.

ВСУ уничтожили полупостроенный россиянами железнодорожный мост под Мариуполем

Напомним, 12 декабря Петр Андрющенко сообщил, что ВС РФ перебрасывают военную технику через Мариуполь в направлении Никольского Донецкой области. Он отметил, что российские оккупанты продолжают накапливать силы в сторону Никольского и на север к Волновахскому району Донецкой области.

Напомним, 8 декабря советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские оккупанты перемещают военную технику с условно-новыми обозначениями. Вражеские транспортные средства зафиксировали в Донецкой области. По его словам, подобные маркировки используются для подразделений, которые будут задействованы в боевых действиях в Луганской области.