Украинские разведчики подбили под Белгородом два ЗРГК "Панцирь-С1" стоимостью $15 млн (видео)

Видео удара по вражеским установкам "Панцирь-С1" выложили разведчики Министерства обороны Украины.

Операторы "Группы 999" ГУР МО Украины ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области в России и уничтожили два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С-1". Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На видео указано, что благодаря удару россияне потеряли "защитный панцирь". Очередную спецоперацию разведки Минобороны осуществили 6 января 2024 года.

"В рамках сложной миссии, реализованной при содействии платформы United24, операторы "Группы 999" ГУР МО Украины ударили по позициям российской ПВО на территории Белгородской области", — сообщили в Минобороны.

Два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С-1" выведены из строя.

В результате огневого поражения два российских зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь С-1" выведены из строя.

Стоимость одного такого ЗРГК составляет ориентировочно 10-15 миллионов долларов, сообщили специалисты.

ЗРГК "Панцирь-С1" стоял посреди поля, свидетельствует запись. После этого по ней прилетел снаряд, выпущенный из неуказанного образца украинского оружия. Запись зафиксировала мощный взрыв.

Фото: Wikipedia

ЗРГК "Панцирь-С1" — что известно об оружии

"Панцирь-С1" — российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования. Оружие разработано тульским ГУП "Конструкторское бюро приборостроения". ЗРГК используют для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Комплекс отличается рядом улучшенных тактико-технических характеристик, в том числе повышенной дальностью и высотой поражения воздушных целей, способен применять два типа ЗУР 57Е6М-Е и 57Е6-Е (из состава ЗРПК "Панцирь-С1").

Напомним, Россия имеет способность производить вооружение, но быстро заменить утраченные современные системы противовоздушной обороны оккупантам сложно. Об этом ранее говорил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов

По его словам, потеря каждой единицы современного оружия для россиян болезненна и серьезна. У них есть устаревшие системы вооружения, но они не настолько эффективны.

Фокус уже сообщал об уничтожении Силам обороны трех российских комплексов С-300. Зенитно-ракетные комплексы уже больше не могут использоваться ни как средство защиты позиций оккупантов на Херсонщине, ни как системы для наземных атак.