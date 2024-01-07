Получит ли Украина ракеты для Patriot: Игнат прокомментировал информацию о прекращении поставок

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, нормированные поставки ракет продолжаются. В то же время, как он сказал, после двух огромных атак РФ по Украине определенный запас ракет от партнеров израсходован.

Правительство США и все союзники проинформированы о состоянии противовоздушной обороны Украины, а также обеспечении ракетами. Продолжаются нормированные поставки. Возможно, к процессу обеспечения систем ПВО будет приобщена и Япония, которая будет передавать через Соединенные Штаты какую-то часть ракет для Украины. Об этом сказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона на тему статьи в газете The New York Times о невозможности поставки ракет Украине.

Игнат добавил, что не собирается обнародовать информацию о поставках "ни в коем случае".

"Пугать Украину тоже никто не собирается. У нас идет нормированная поставка ракет. Безусловно, состоялись две огромные атаки. Да, мы потратили какие-то запасы, которые нам дали партнеры. Сейчас идут процессы относительно того, чтобы и в дальнейшем обеспечивать Украину нормой ракет, которая необходима для отражения воздушного нападения", — прокомментировал Игнат материал в газете NYT.

См. комментарий Юрия Игната от 1:47:59 мин.

Он также отметил, что не понимает цель подобных материалов.

"Правительство Соединенных Штатов и все наши союзники прекрасно информированы о состоянии нашей противовоздушной обороны, обеспечении ракетами и так далее. Вы видите, что другие есть заявления, несмотря на то, что США, Германия нам предоставляют возможность отбиваться благодаря тем поставкам зенитных управляемых ракет. Возможно, будет приобщена и Япония, которая будет передавать через США часть ракет для Украины", — добавил он.

Игнат отметил, что в каждой стране есть законодательство, которое так или иначе ограничивает торговлю оружием. Он привел пример Японии после Второй мировой войны.

"Норвегия сняла эти ограничения. Все непросто, все достигается в рамках большой дипломатической работы, договоренностей. Я не думаю, что Украина останется наедине с агрессором, что нам перестанут помогать. Только надо намекать и напоминать Западу, что Россия не собирается смягчать воздушные нападения", — добавил представитель Воздушных сил ВСУ.

Напомним, Белый дом и Пентагон предупредили, что США скоро не смогут обеспечивать украинские батареи Patriot ракетами-перехватчиками, стоимость которых составляет от 2 до 4 миллионов долларов за штуку.

Ранее, 14 декабря, стало известно, что Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, который включал уже вторую систему ПВО Patriot от немцев, а также ракеты к ней. Кроме того, ФРГ передала Украине 7 390 боеприпасов к 155-мм артиллерии.