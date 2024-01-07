Taurus помогли бы Украине "отбиваться от постоянных атак БПЛА и ракет", — премьер Баварии

Премьер Баварии и экс-президент Германии выступили за предоставление Украине дальнобойных авиационных ракет Taurus.

В Германии заявили, что ракеты Taurus помогли бы Украине "отбиваться от постоянных атак беспилотников и ракет". Это стало бы "единственным серьезным шансом для Украины обрести свое мужество и не дать россиянам победить". Об этом сказал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, передает t-online.

По словам премьер-министра Баварии, председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера, Германия должна поставить дальнобойные крылатые ракеты в Украину.

Он отметил, что Taurus помогли бы Украине отражать постоянные массированные атаки БПЛА и ракет.

"Это стало бы "единственным серьезным шансом для Украины обрести свое мужество и не дать россиянам победить", — считает премьер Баварии.

Зёдер отметил, что Германия и ЕС столкнулись бы с "настоящей проблемой безопасности", если бы Россия выиграла войну, а США продолжали бы уклоняться от участия в международных кризисах в будущем.

Между тем бывший президент Германии Йоахим Гаук раскритиковал осторожную позицию нынешнего немецкого правительства по поставкам Украине дальнобойных ракет Taurus. Он добавил, что в условиях изнурительной позиционной войны и массированных ударах РФ по украинским городам такая поддержка является недостаточной.

"Я с тревогой смотрю на то, что мы делаем, и спрашиваю, достаточна ли наша поддержка", — сказал Йоахим Гаук в интервью газете Bild am Sonntag, которое было опубликовано 7 января.

Он добавил, что не понимает колебания Германии относительно поставок "этого оружия и других боеприпасов".

Между тем в Офисе президента Украины считают, что Украина может обойтись без ракет Taurus. По мнению советника ОП Михаила Подоляка, в вопросе дальнобойных ракет нужно меньше политизировать. Украина получает такие ракеты от других стран, а от Германии — другую не менее нужную помощь.

Ранее Фокус сообщал о том, что Бундестаг не поддержал отправку Украине немецких ракет Taurus. Депутаты считают, что помощь Украине от Запада должна быть больше, поэтому и ВСУ должны демонстрировать более масштабные успехи, поэтому рассмотрение вопроса о предоставлении ракет, которое длится полгода, слишком долгое время.

Член либеральной партии Маркус Фабер признал, что полгода — слишком долгий срок для того, чтобы дискутировать о ракетах, а Александер Мюллер, член Свободной демократической партии, добавил, что украинцам удается уничтожать ЧФ РФ с помощью современного оружия и продолжать экспортировать зерно странам, которые в нем нуждаются.

Напомним, 19 октября посол Германии в Украине Мартин Йегер заявил, что в Берлине решили сейчас не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.