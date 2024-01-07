Минобороны Украины завершило испытания комплекса с ПТРК "Штурм-СМ": что известно (видео)

Мобильный противотанковый комплекс разработали еще до начала полномасштабной войны. Проект предлагал установить новые ракеты и оптику в машину.

За первую неделю 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации более 15 образцов нового вооружения. Среди них мобильный противотанковый ракетный комплекс "Штурм-СМ". Об этом сообщил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии "Украинской правде".

Среди новых образцов вооружения генерал-лейтенант выделил роботизированные системы, беспилотники, инженерную технику и модернизированный "Штурм-СМ" на базе одной из боевых бронированных машин. Особенностью разработки стали украинские противотанковые ракеты вместо советских.

В Defense Express добавляют деталей относительно машины. "Штурм-СМ" начали создавать еще до начала полномасштабной войны. Она дебютировала на выставке "Оружие и безопасность-2021". Сейчас публично все особенности мобильного ПТРК не раскрываются. Однако еще в 2021 году разработка имела мощные характеристики. Эксперты выделяют две особенности:

новая оптико-электронная станция разработки "Изюмского приборостроительного завода";

вместо советских противотанковых ракет "Кокон" интегрировали украинские ракеты РК-2П от ГККБ "Луч".

Новая оптика позволила вести огонь в любое время суток и на дистанцию до 6-7 км. Противотанковые ракеты на таком расстоянии могут пробивать до 800-мм брони. Базовая версия машины имела дальность до 4 км и не была оборудована приборами для ведения огня ночью.

В издании допускают, что в ходе работ сейчас могла измениться оптика или другие системы. Однако если сохранится дальность 6-7 км и возможность работать в любое время суток, это даст возможность повысить дальность поражения российских танков. Сейчас враг их использует с большего расстояния для прикрытия штурмовых групп.

Напомним, 22 декабря ВСУ показали подрыв редкого ПТРК "Штурм-СМ" российских войск.

7 января СМИ писали, что в Германии на полигонах, где обучают бойцов ВСУ, фиксируют российские дроны.