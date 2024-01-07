"Предохранитель спущен": КНДР угрожает ударами по территории Южной Кореи

Сестра Ким Чен Ына заявила, что они готовы нанести немедленный военный удар в случае даже малейших провокаций со стороны Сеула.

Северная Корея угрожает немедленным ответом на любую провокацию со стороны Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

В Южной Корее заявили, что КНДР третий день подряд обстреливает территорию страны. 6 января было выпущено 60 артснарядов возле спорной границы. 7 января Северная Корея нанесла удары еще 90 снарядами. Общее количество залпов превысило 200 единиц.

"Я еще раз объясняю, что предохранитель спускового крючка Корейской народной армии (КНА) уже спущен. Как уже было заявлено, КНА нанесет немедленный военный удар, если враг совершит даже небольшую провокацию", — заявила Ким Ё Чжон.

Последние несколько дней между Северной и Южной Кореями ситуация существенно напряглась. В Сеуле призывают Пхеньян прекратить психологическую войну и прекратить военную активность, которая повышает градус напряжения на границе. Если после обстрелов территории 5 января в Южной Корее ответили собственными учениями, то на обстрелы 6 и 7 января военные отвечать не стали.

Ким Чен Ын в свою очередь отверг заявление Южной Кореи об артиллерийских обстрелах. Он заявил, что КНДР взорвала взрывчатку как тактику обмана.

Напомним, 5 января КНДР обстреляла акваторию южнокорейского полуострова. Сеул выпустил 400 снарядов в ответ.

5 января Ким Чен Ын с дочерью посетили фабрику по производству баллистических ракет.