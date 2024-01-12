Асимметричные угрозы и доступные безэкипажные корабли. Как Украина меняет войну на море

Украина не дает расслабиться Черноморскому флоту России ни в море, ни в портах. США следует изучить опыт украинской армии в Черном море и атаки на корабли в Красном море, так как в будущем угроза беспилотных систем будет только возрастать.

Хуситы угрожали гражданским и военным судам в Красном море, что привело к изменению маршрутов коммерческих перевозок и заставило Госдепартамент США признать их террористической организацией. Украина, напротив, является героическим государством на острие противостояния российскому вторжению. Благодаря помощи Запада и эффективным инновациям украинские военные, хотя и в основном кустарным способом, быстро нашли применение коммерчески доступным беспилотникам, разработав и внедрив беспилотные системы для воздушных, морских и наземных атак.

Несмотря на отсутствие собственных боевых кораблей, Украина не дает расслабиться Черноморскому флоту РФ ни в море, ни в портах. Коротко говоря, эффективно используя коммерчески доступные или собственные недорогие беспилотные системы и противокорабельные крылатые ракеты, можно бросить вызов технологически и численно превосходящим силам противника.

Фокус перевел статью Майка Никербокера об асимметричных угрозах и безэкипажных кораблях в Черном и Красном морях.

Ракеты — это современная техника, а вот катера со взрывчаткой — не совсем. Их использование началось еще во времена Гражданской войны в США, а недавно они доказали свою эффективность, когда Аль-Каида нанесла удар по кораблю ВМС США "Коул" в 2000 году. Методы применения крылатых ракет и летательных беспилотных платформ несложны, как и защита от них. ВМС США, их партнеры и союзники должны использовать коммерческие беспилотные технологии для повышения выживаемости плавучих средств перед лицом угроз, связанных с беспилотными системами и крылатыми ракетами. Эти решения найдутся где-то посредине между основательными и дорогими платформами, которые в настоящее время разрабатываются, особенно в области безэкипажных надводных кораблей, и массовыми, "расходными" вариантами, создаваемыми в рамках инициативы Replicator.

CSS David — торпедная лодка Конфедеративных Штатов Америки времен Гражданской войны Фото: Википедия

Успехи, пусть и спорадические, продемонстрировали потенциал безыскусных беспилотных и ракетных атак. Это будет иметь далеко идущие последствия за пределами Черного и Красного морей. Сейчас самые мощные вооруженные силы мира стремятся к созданию как коммерчески доступных, так и более сложных, высокотехнологичных беспилотных систем. Однако, как ясно дали понять ВМС США в своих планах по объединению безэкипажных и экипажных платформ в будущем флоте, капитальные корабли и экипажи в ближайшее время не исчезнут. Это означает, что ВМС США придется решать, как инвестировать средства, чтобы повысить собственные возможности с помощью беспилотных систем и защититься от асимметричных беспилотных угроз, исходящих от государственных и негосударственных субъектов.

Во многих случаях лучшим способом противостоять какому-либо потенциалу является аналогичный потенциал. Рассматривая угрозу беспилотных систем в морской среде, важно изучить текущие варианты их использования и то, как они поддерживают или усиливают старые пилотируемые платформы. Беспилотные системы повышают эффективность разведки, наблюдения и рекогносцировки; летальность за счет захвата целей или нанесения точных ударов; логистику и операции по снабжению; а также защищенность собственных сил. Хотя многие эксперты рисуют будущее, когда войну будут вести армии, полностью состоящие из беспилотных автономных систем, технологии и международное право еще не пришли к этому. В ближайшем будущем лидеры, вероятно, продолжат требовать от людей принятия ключевых решений при определении и поражении целей.

Надежные — читай, дорогие — беспилотные платформы могут показаться правильным решением при высокотехнологичном противостоянии, но наличие менее дорогостоящих летательных платформ и продемонстрированные ими возможности подталкивают к применению смешанного подхода. Как показали недавние столкновения в Красном море, мы должны учитывать стоимость оружия или платформы, которая может быть уничтожена или повреждена при столкновении с недорогой угрозой. Если системы дорогие, нельзя допустить их поражения, поскольку стоимость и время их замены могут оказаться непомерно высокими в период бюджетных ограничений. Менее дорогие системы, производимые массово, могут стать более экономически эффективным решением, исходя из обстоятельств, связанных с требованиями миссии.

В частности, ВМС США не должны полностью отказываться от планов по созданию больших и средних безэкипажных надводных кораблей, но им следует пересмотреть затраты. Стоимость надежных платформ варьируется от 35 до более 100 миллионов долларов за штуку, в то время как небольшие платформы, развернутые на экипажных кораблях, стоят гораздо дешевле. Эффективное проведение распределенных морских операций в условиях интенсивного противостояния зависит от повышения не только пропускной способности, но и живучести ключевых платформ при расширении возможностей и результатов разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также радиоэлектронной борьбы с силами противника. Однако полностью автономные системы теперь могут действовать в комплексе с кораблями, выполняя функции их защиты. Подобно беспилотным летательным аппаратам с фиксированным крылом, безэкипажные надводные корабли должны разрабатываться для сопровождения и расширения возможностей пилотируемых кораблей, особенно в области радиоэлектронной борьбы, безэкипажных надводных кораблей противовзрывной защиты и интегрированной противовоздушной обороны.

Беспилотник MQ-4C Triton Фото: US Air Force

Текущие рассуждения о том, что беспилотные системы будут поддерживать защиту сил, основаны на повышении ситуационной осведомленности наземных сил. Для этого необходимо, чтобы системы летали перед колонной или рядом с ней, используя различные датчики для обнаружения потенциальных засад или самодельных взрывных устройств. Аналогичным образом, крупные разведывательные платформы, такие как MQ-4C Triton, обеспечивают осведомленность о морском пространстве для командиров в море, обнаруживая и идентифицируя морские контакты. Такие методы защиты сил призваны увеличить время реакции на угрозу. ВМС США даже планируют провести эксперимент с вооруженными безэкипажными надводными кораблями для обеспечения защиты кораблей и морских пехотинцев на берегу. Не хватает только платформы, которая активно участвовала бы в оборонительных действиях со стороны защищаемого объекта или порта.

Блокирование и атака беспилотниками

ВМС США и их союзники должны разрабатывать платформы, в которых приоритет отдается возможностям противодействия, а также физическому блокированию и сдерживанию входящих судов, чтобы противостоять ракетным угрозам и взрывоопасным безэкипажным надводным кораблям. Уроки противовоздушной обороны, полученные еще во время Фолклендской войны, а также пробелы и недостатки, выявленные в существующих оборонительных системах, убедительно доказывают необходимость оснащения беспилотной системы средствами физического и электронного противодействия для повышения потенциала и возможностей поражения при сохранении более низкой стоимости и меньшей площади для сопровождающего безэкипажного надводного корабля. Тактика мягкого поражения остается более эффективной как с точки зрения успешности, так и стоимости. Уязвимая платформа, способная применять мягкое поражение и физически перехватывать входящие надводные угрозы, взрывоопасные безэкипажные надводные суда или пиратов, но при этом достаточно компактная для размещения на различных военных и гражданских судах, станет экономически эффективным средством борьбы с асимметричной беспилотной и ракетной угрозой. Помимо защиты кораблей в море, безэкипажное надводное судно сопровождения может обеспечить критически важный масштабируемый потенциал, который можно распространять в различных морских портах для усиления глубокоэшелонированной обороны гражданских портовых властей и развернутых подразделений по охране портов, будь то ВМС или береговая охрана США.

Украинский морской безпилотник Sea Baby Фото: СБУ

Безэкипажное надводное судно сопровождения может быть оснащено версией сверхбыстрого взрывателя Mark 36 Off-board Chaff launcher, предварительно заряженной сочетанием шести зенитных снарядов, предназначенных для дистанционного или автономного взаимодействия с комплексом радиоэлектронной борьбы приписанного к нему военного корабля. Безэкипажное оборонительное судно сопровождения сможет самостоятельно маневрировать в зависимости от ветра, чтобы обеспечить оптимальное использование зенитных снарядов. Такая схема будет работать в районах, где защищаемый корабль ограничен в маневренности, например, если он выполняет полетные операции или проходит через заградительный пункт. Если безэкипажное оборонительное судно сможет нести шесть снарядов, а защищаемый корабль сможет развернуть четыре беспилотника, то это удвоит доступные меры противодействия для эсминца класса Arleigh Burke.

Будущие варианты этой концепции должны включать встроенный комплекс радиоэлектронной борьбы для обнаружения и глушения сигналов. Это позволит безэкипажному судну сопровождения защищаться от входящих угроз и, возможно, сбивать ракеты с курса с помощью активных помех. Низкий борт и ограниченные габариты потенциально повысят вероятность того, что сопровождающее судно уцелеет при попадании в него ракеты. Благодаря интеграции с корабельными датчиками и органическими электрооптическими/инфракрасными визуальными датчиками безэкипажное судно сопровождения может в одиночку или группой обеспечить барьер по оси угрозы против групп дронов-камикадзе или роя малых катеров. Такие датчики позволят системе маневрировать, чтобы блокировать приближающуюся угрозу. Это поможет выиграть время, чтобы защищаемое судно смогло уйти, если это коммерческое судно, или снять маскировку с батарей и должным образом защитить себя, если это военный корабль. Несмотря на несколько ограниченную дальность и скорость, такая платформа, как Spyglass от Saronic Technologies, длиной около двух метров, значительно повысит живучесть ударной группы, отдельного корабля или невооруженного судна снабжения.

Аналогичным образом, беспилотные летательные аппараты, такие как вертолеты, уже применяют проверенные технологии, которые, будучи оснащенными функциями мягкого поражения, также значительно повысят выживаемость корабля или палубного самолета. Обеспечение возможности использования зенитного снаряда и излучателя будет полезно беспилотным летательным аппаратам с высокой степенью защиты, включая Shield AI V-BAT. Такая пара обеспечит большую доступность и более длительный эффект противодействия по сравнению с нынешними ракетами-постановщиками помех Nulka, которые приходится запускать, возвращать и запускать вновь. В сочетании с безэкипажным судном сопровождения эти беспилотные аппараты противодействия обеспечат серьезную защиту от угроз, запускаемых с поверхности и с воздуха, за небольшую долю стоимости устаревших пилотируемых платформ.

Для военных кораблей и не только

В ходе конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе ВМС США и их союзники, скорее всего, разделят свои силы, чтобы затруднить наведение противника на цель и повысить собственную распределенную летальную мощь. Это приведет к тому, что корабли будут иметь ограниченный потенциал обороны в глубине, зависящий от их органических систем и загрузки. Использование таких оборонительных систем и/или беспилотников типа Nulka снизит этот операционный риск и повысит живучесть дорогостоящих средств. Торговые суда также почти наверняка станут мишенью, как мы видели во время танкерных войн 1980-х годов, что поставит морские перевозки под высокий риск. Такие суда лишены собственных систем самообороны, и ВМС США уже сообщили Военному командованию морских перевозок, что они не могут обеспечить необходимое сопровождение, подобное конвоям времен Второй мировой войны.

Морской дрон Magura V5

Украина наглядно демонстрирует грозные возможности крылатых ракет и летательных беспилотных платформ. ВМС США и их союзники должны быть готовы к этому. Им следует изучить возможность использования дешевых, коммерчески доступных надводных и воздушных беспилотников в оборонительной роли, которая повысит живучесть военных кораблей, ударных групп и торговых судов. Оснастив такие платформы средствами физического и электронного противодействия, военные корабли смогут более эффективно защищаться в море, даже если их возможности маневрирования ограничены географическими или оперативными факторами. Незащищенные корабли, по крайней мере, получат шанс выжить без сопровождения. Защита военных, логистических и гражданских кораблей должна выйти за рамки простого повышения ситуационной осведомленности и принять активную роль в использовании проверенных систем "мягкого поражения". Для этого необходимы быстро развертываемые, массовые и масштабируемые средства — а значит, существующие платформы для таких целей не подходят.

Об авторе

Майк Никербокер — офицер надводных боевых кораблей ВМС США. Ранее он служил офицером противоракетной обороны авианосной ударной группы и независимым научным сотрудником Центра национальной безопасности Клементса при Техасском университете в Остине. Писал о национальной безопасности и технологиях для таких изданий, как Hill, Center for International Maritime Security, 1945, National Interest и Defense Post.